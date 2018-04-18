Güzellik uzmanı kadın dehşeti yaşadı!

Antalya'da 35 yaşındaki güzellik uzmanı Eda U., evinde 6 yıllık arkadaşı tarafından önce tacize uğradı, ardından darp edildi. Çaresiz kadın, komşularına sığırken, şüpheli Ç.Ç. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medyada da paylaşılan dehşet verici olay iddialara göre; 28 Mart’ta Antalya’da yaşandı.

Antalya’da güzellik uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Eda U. bir çocuk annesiydi. Eşinden 13 yıl önce ayrılan Eda U.’yu 6 yıllık erkek arkadaşı Ç.Ç. (32) akşam 21.30 sıralarında ziyarete geldi.

İddialara göre olay şöyle sürdü; Ç.Ç.’nin alkollü olduğunu fark eden Eda U. evden çıkardı. Bunun üzerine sinirlenen Ç.Ç. evin kapısını kırarak içeri girdi. Eda U.’yu evinde darp eden Ç.Ç. daha sonra saçından sürükleyerek banyoya kapattı. Aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan çaresiz kadın, yaklaşık iki saat sonra Ç.Ç.’nin elinden kaçarak komşularına sığındı. Komşuları ise polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binaya gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise şüpheli Ç.Ç.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Dehşeti yaşayan talihsiz kadın, dehşeti yaşadığı saatlerde kızının evde olmamasını büyük şans sayarken, yaşadıklarını sosyal medyadan da paylaştı.