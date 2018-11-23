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Hababam Sınıfı’ndan etkilenip mağarada ders yaptılar

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Türk sinemasının efsane eserlerinden "Hababam Sınıfı"ndaki öğrencilerin doğal ortamda ders işlemesinden etkilenip yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında ders yaptı.

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Hababam Sınıfı’ndan etkilenip mağarada ders yaptılar
Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Türk sinemasının efsane eserlerinden "Hababam Sınıfı"ndaki öğrencilerin doğal ortamda ders işlemesinden etkilenip yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında ders yaptı.

Hititlerden kalma ve yaklaşık 5 bin yıldır tuz çıkarılan mağarayı gezen öğrenciler, ders işledikleri mağaradaki tuzdan yapılmış heykelleri tuvallerine aktardı.

Fakültenin Resim Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Emre Şen, ders sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, okul dışında bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Türk sinemasının efsane eserlerinden "Hababam Sınıfı"ndaki öğrencilerin doğal ortamda ders işlemesinden etkilenip yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında ders yaptı. Öğrenciler dersten önce tuz mağarasını gezdi. FOTOĞRAFLAR:AA

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Türk sinemasının efsane eserlerinden “Hababam Sınıfı”ndaki öğrencilerin doğal ortamda ders işlemesinden etkilenip yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında ders yaptı. Öğrenciler dersten önce tuz mağarasını gezdi. FOTOĞRAFLAR:AA

Etkinliği Öğretmenler Günü’ne ithafen yaptıklarını belirten Şen, “Yarın Öğretmenler Günü. Yaklaşık 50 öğrenci ve 4 akademisyenle buraya gelip burada desen çalışması yapıyoruz.” diye konuştu.

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

Şen, okulun sadece belirli bir alandan ibaret olmadığını anlatarak, Türk sinemasının efsane eserlerinden “Hababam Sınıfı”ndaki öğrencilerin bir replikte doğal ortamda ders işlediğini dile getirdi.

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

Kendilerinin de bundan etkilenerek mağarada ders yaptıklarını dile getiren Şen, şunları söyledi:

“Hababam Sınıfı’ndaki Mahmut Hoca’nın repliğinde de geçtiği gibi okul dört tarafı duvarlarla örülü üzerinde dam olan yer değildir. Biz de bu amaçla buraya geldik. Bir de öğrencilerimize Çankırı’yı tanıtmak istiyoruz. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen birçok öğrenci yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasını görmeden gidiyor. Okul dışında ders görmek öğrencilerin ufkunu açıyor, gelişimine fayda sağlıyor.”

AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

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