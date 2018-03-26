Haberler kötü yine geliyor! Tekrar çamur yağacak… Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Tekrar çamur yağacak…

Geçtiğimiz günlerde birçok bölgemizi etkileyen toz taşınımı sonrası çamur yağışı konusunda Meteoroloji'den bir son dakika uyarısı daha geldi. Haftanın hava durumunda ilk gün yine çamur yağışı görülecek. Toz taşınımı Meteoroloji'den gelen haberlere göre 5 bölgeyi etkileyecek...

Geçtiğimiz hafta yer yer etkili olan ve hava kalitesini ciddi boyutlarda düşüren toz taşınımı hakkında bir Meteoroloji’den bir son dakika uyarısı geldi. Gelen haberlere göre bugün de toz taşınımı birçok bölgede etkli olacak ve hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi durumlar gözlenecek. Havanın yağışlı olduğu bölgelerde ise çamurlu bir yağış gözlenebilir.

KUZEY AFRİKA’DAN GELİYOR!

Meteoroloji’nin toz taşınımı hakkında yayınladığı uyarı şu şekilde; Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak bugün sabah ilk saatlerden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVALAR ISINSA DA YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir kıyıları ile gece saatlerinde İstanbul’un Avrupa yakasının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Edirne’nin güney ilçeleri ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli (21-40 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise Batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.