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Hacıosman-Yenikapı metrosunda arıza

İstanbul'da en çok kullanılan metro hatlarından olan M2 Hacıosman-Yenikapı metro hattında arıza meydana geldiği duyuruldu. Yaklaşık 30 dakika süren arızanın giderildiği Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından açıklandı.

android-time 20:17 13 Eylül 2018
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Hacıosman-Yenikapı metrosunda arıza
İstanbul'da en çok kullanılan metro hatlarından olan M2 Hacıosman-Yenikapı metro hattında arıza meydana geldiği duyuruldu. Yaklaşık 30 dakika süren arızanın giderildiği Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından açıklandı.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında araç arızası meydana geldiği bildirildi. Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada önce “Sayın Yolcularımız, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda araç  arızasından dolayı Yenikapı’dan seferlerimiz tehirli olarak yapılmaktadır.  Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.
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Yaklaşık yarım saat sonra yine aynı hesap üzerinden, “Sayın Yolcularımız, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki araç arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz” ifadeleriyle arızanın giderildiği bildirildi.
AA
Son güncelleme: android-time 20:2913.09.2018
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