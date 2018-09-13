Hacıosman-Yenikapı metrosunda arıza

İstanbul'da en çok kullanılan metro hatlarından olan M2 Hacıosman-Yenikapı metro hattında arıza meydana geldiği duyuruldu. Yaklaşık 30 dakika süren arızanın giderildiği Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından açıklandı.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında araç arızası meydana geldiği bildirildi. Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada önce “Sayın Yolcularımız, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda araç arızasından dolayı Yenikapı’dan seferlerimiz tehirli olarak yapılmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

Yaklaşık yarım saat sonra yine aynı hesap üzerinden, “Sayın Yolcularımız, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki araç arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz” ifadeleriyle arızanın giderildiği bildirildi.

AA