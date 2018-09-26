Hacizli araçları sahte evrakla satan çeteye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hacizli ve el konulan araçların üzerindeki şerhleri kaldırarak sahte evrakla satışını yapan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul'da, sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 10 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rehinli ve hacizli araçların sahte belgelerle satışını yapıp kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırarak haksız kazanç elde eden bir suç örgütünün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve bu kişilerin adreslerinde aramaların devam ettiği öğrenildi.

Zanlılarla ilgili “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarının bulunduğu belirtildi.

AA