Hadi ipucu 12:30 | Sarı renkli ve yumuşak bir temizlik maddesi nedir? İşte öğlen Hadi ipucu sorusu…

Hadi'de ipucu sorusu yayınlandı ve 12:30 Hadi yarışmasında yayınlanacak ipucu sorusunu araştırmaya başlayan oyuncular cevaba ulaşıyor. Halı temizliğinden organik tarıma bir çok farklı alanda kullanılan, sarı renkli ve yumuşak bir temizlik maddesiyle ilgili. Potasyum hidroksit, su ve yağ asidi bileşimiyle elde edilen bu temizlik maddesinin adını biliyor musunuz? Sorusuyla verilen ipucu sorusu hakkında detaylar...

Hadi ipucu bugün bir temizlik maddesiyle ilgili soruldu. Geçmiş yıllarda daha çok kullanılan bir temizlik maddesi olan bu maddeye günümüzde de rastlanıyor. Halı temizliğinden organik tarıma bir çok farklı alanda kullanılan, sarı renkli ve yumuşak bir temizlik maddesiyle ilgili. Potasyum hidroksit, su ve yağ asidi bileşimiyle elde edilen bu temizlik maddesinin adını biliyor musunuz? Sorusuyla verilen ipucunun cevabı…

HADİ İPUCU 12:30 CEVABI: ARAP SABUNU

Arap sabunu; üretiminde alkali olarak -sodyum yerine- potasyum hidroksit (KOH) kullanılan bir tür sabun. Genellikle sarı veya açık kahverengi renktedir. Yarıakışkan, macumsu kıvamı nedeniyle bazı dillerde ve zaman zaman Türkçede de yumuşak sabun olarak adlandırılır.

Ev temizliğinde, kıyafetlerin ve ev eşyalarının temizliğinde, halı yıkamada; büyük oranda su ile karıştırılarak bahçe ilaçlamada ve bazen de sürü hayvanlarının temizliğinde kullanılır. Arap sabunu gül gibi bitkilere emmen yaprak bitleri karşı doğal bir ilaç olarak da kullanılabilir.