13 Aralık Hadi ipucu sorusu: Postu iri benekli büyük kedi hangisidir? (Hadi 12:30 sorusunun yanıtı)

Hadi ipucu sorusu bugün (13 Aralık)hayvanlar aleminden geldi. Postu iri benekli büyük kedi Hadi 12:30 ipucu sorusu oldu. Peki Orta ve Güney Amerika'da yaşayan, postu iri benekli büyük kedi hangisidir? İşte bu iri benekli kedi hakkında önemli bilgiler ve Hadi sorusunun yanıtı...

Hadi öğlen yarışmasının ipucu sorusu belirlendi. Bugünkü Hadi sorusu “Orta ve Güney Amerika’da yaşayan, postu iri benekli büyük kedi hangisidir?” oldu. İşte postu iri benekli büyük kedinin adı…

12:30 HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Orta ve Güney Amerika’da yaşayan, postu iri benekli büyük kedi hangisidir?

Cevap: Jaguar

JAGUAR HAKKINDA

Jaguar (Panthera onca), kedigiller (Felidae) familyasından ve Panthera cinsinin dört büyük kedisinden biri olan bir Yeni Dünya memelisidir. Diğer üç büyük kedi, Eski Dünya'nın kaplan, aslan ve parstır. Kaplan ve aslandan sonra en büyük üçüncü kedi olan jaguar Batı Yarımküresinin en büyük ve en güçlü kedisidir. Jaguar günümüzde Meksika'dan (bazen ABD'nin güneybatısında da görülebilir) Orta Amerika'ya ve Paraguay'ın güneyi ile kuzey Arjantin'e kadar dağılan bir alanda bulunmaktadır.

Benekli kedi, fiziksel olarak daha çok parsa benzese de daha güçlü yapısı, davranışsal ve habitat özellikleri ile kaplana daha yakındır. Tercih ettiği habitat cengel olsa da, ormanlık araziden açık araziye kadar çeşitli alanlarda yaşar. Genel olarak su kenarlarında bulunur ve kaplan gibi yüzmekten hoşlanan kediler olarak dikkat çekerler.

Jaguar genel olarak yalnız dolaşan, avını izleyip pusuya düşüren bir avcıdır ve avını seçerken fırsatçı davranır. Aynı zamanda ekosistemi dengelemek ve av türlerinin nüfuslarını kontrol altında tutmak konusunda önemli rol oynayan hem süper hem de kilittaşı avcıdır. Jaguar, diğer kedilere göre bile oldukça kuvvetli bir çeneye sahiptir. Kuvvetli çenesi sayesinde zırhlı sürüngenlerin kabuklarını deler ve memeliler arasında sıradışı olan bir öldürme yöntemi kullanır. Beyne ölümcül darbeyi indirmek için doğrudan avının kafatasını iki kulağının arasından ısırır.