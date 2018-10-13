Hadi ipucu 13 Ekim: Pandora adlı bir uyduda geçen ünlü filmin adı ne? Hadi ipucu sorusu cevabı…

Hadi'de cumartesi akşamı 20:30'da yapılacak olan yarışma film konseptli olacak. Hadi'nin her yarışma öncesi yayınlanan ipucu sorusu bugün James Cameron'un ''Pandora'' adlı bir uyduda geçen ünlü filminden geldi. İşte cevabı merakla araştırılan günün Hadi ipucu sorusu...

Hadi’de bu akşam gerçekleşecek olan film konseptli yarışmanın ipucu sorusu geldi. James Cameron’un ”Pandora” adlı bir uyduda geçen ünlü filminin sorulduğu ipucunun cevabı, filmi bilmeyen Hadi oyuncuları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte 13 Ekim tarihli 20:30 ipucu sorusunun cevabı…

HADİ İPUCU 13 EKİM: PANDORA ADLI UYDUDA GEÇEN AVATAR

Hadi’nin bugünkü ipucu sorusunun cevabı Avatar oldu. Avatar, 2009 ABD-Birleşik Krallık yapımı destansı bilim kurgu filmi. Filmin senaryosunu Titanik, Yaratık, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron yazmış ve filmi yönetmiştir. Üç boyutlu (3D) sinema tekniği ile çekilmiştir. 18 Aralık 2009 tarihinde gösterime girmiştir.

AVATAR FİLMİNİN HİKAYESİ

Filmin hikâyesi 22. yüzyılda, Pandora adlı bir uyduda geçer. Bir gaz devinin yörüngesinde dönen Pandora, 3-4 metre uzunluğunda, mavi insansı görünümlü, kabile kültürünü benimsemiş, saldırıya uğramadıkları sürece barışçıl olan Na’vi halkına ev sahipliği yapmaktadır. İnsanlar, Pandora’nın havasını soluyamadıkları için, sinirsel bağlantı aracılığıyla kontrol edilebilen insan ve Na’vi karışımı Avatarlar üretirler. Felç olan Deniz Piyadeleri mensubu Jake Sully (Sam Worthington), bir Avatar olarak Pandora’da yaşamaya gönüllü olur. Bir Na’vi prensesine aşık olan Sully, kendisini Pandora’yı gün geçtikçe tüketen insan ordusu ile Na’vi halkının arasındaki çatışmanın ortasında bulur. Onu en çok etkileyen şey, en nihayetinde daha iyi bir beden içinde olup, felçli olan bacaklarını tekrar hissedip (Avatar bedeninde) eskisi gibi koşabilmesidir. Zamanla Prenses Neytiri ile bir ilişki içine girdiklerinde, Jake artık insanların amacını tamamen unutup, Na’Vi direnişine katılarak organize bir şekilde insanlara karşı koyar. Daha sonra Na’Viler, Jake’in onlara ilk başlarda yalan söylediğini anlayınca onu öldürmeye kalkarlar ama en sonunda bu karardan vazgeçerler. Hikâyenin sonu, Neytiri ve Jake’in tekrar buluşması ve Jake’in tamamen Avatar bedenin içine girmesiyle biter.