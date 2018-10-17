Hadi ipucu 17 Ekim: İspanya’nın oscarına kimin adı verilmiştir? Hadi 12:30 ipucu sorusunun cevabı…

Hadi yarışmasını oynayanların merakla bekledikleri ipucu sorusu Hadi'nin Instagram hesabında yayınlandı. İpucu sorusunun cevabını merak edenler internet üzerinden bu konuya dair detayları merakla araştırmaya başlandı. "İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen ülkenin en önemli uluslararası film ödüllerinden geliyor." Hadi ipucu bu cümleyle duyuruldu. Peki İspanya'nın oscarına kimin adı verilmiştir?

Hadi’de günün öğlen ipucu yayınlandı, Hadi oyuncuları merakla ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi’nin 17 Ekim tarihli 12:30 ipucunda, İspanya’nın oscarına hangi ressamın adı verilmiştir sorusu soruldu. İşte cevabı…

İSPANYA’NIN OSCARI GOYA ÖDÜLÜ

İspanya ulusal sinemasının en prestijli ödülünün adı ‘Goya’dır. İspanyol sinemasının en büyük ödülü olarak nitelendirilen ‘Goya’ 1987’den beri verilmektedir. Ödüllerin ismi ünlü İspanyol ressam Francisco Goya’dan gelmektedir.

FRANCİSCO GOYA KİMDİR?

30 Mart 1746'da Zaragoza’da dünyaya geldi. Romantizm akımının önde gelen isimlerinden olan İspanyol ressam ve gravür sanatçısı. İspanyol saltanatının saray ressamı olarak çalışan Goya’nın eserlerinin yaşadığı döneme ait bilgi veren önemli belgeler olduğu düşünülür. Portreleriyle de ün kazanmış olan ressam, sanatındaki yaratıcı ve yıkıcı öğeler ve cesur resimleriyle kendisinden sonra gelen Manet, Picasso ve Francis Bacon gibi isimleri etkiledi. Modern sanatın öncülerinden biri olarak kabul edilen ressamın eserlerinin büyük bir bölümü Madrid’de Museo del Prado’da sergilenmektedir.