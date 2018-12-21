21 Aralık 12:30 Hadi ipucu: En uzun gece olarak da bilinen, kış gün dönümü hangi tarihtedir?

Hadi'de günün ipucu yayınlandı ve ipucu sorusunun cevabını araştıranlar internete akın etti. Hadi ipucu sorusu içinde bulunduğumuz güne anlam katan bir konuyla ilgili. Hadi ipucunu şu şekilde verdi; Bugünkü ipucumuz "Ben gece insanıyım." diyen hadiciler için geliyor. En uzun gece olarak da bilinen, kış gün dönümü hangi tarihtedir? İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

Hadi ipucu yayınlandı Hadi oyununu takip edenler Hadi ipucu soru cevabını araştırıyor. Hadi yarışmasının Instagram sayfasında yayınlanan Hadi ipucu sorusunun cevabı dünyamızın ile ilgili. “Ben gece insanıyım.” diyen hadiciler için geliyor. En uzun gece olarak da bilinen, kış gün dönümü hangi tarihtedir? sorusunun cevabı haberimizde…

HADİ İPUCU SORUSU: KIŞ GÜN DÖNÜMÜ HANGİ TARİHTE?

En uzun gece olarak da bilinen, kış gün dönümü hangi tarihtedir? Kış gündönümü 21 Aralık tarihinde gerçekleşiyor. Kış gündönümü, (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır.