Hadi ipucu sorusu: Almanya’nın başkenti neresi? Altın Ayı film festivali hangi şehirde düzenlenmekte?

Hadi'de günün ipucu yayınlandı ve ipucunun cevabını araştıran Hadi oyunu tutkunları bu konuyu internet üzerinde araştırmaya başladı. Hadi'nin 22 Kasım 12:30 yarışması ipucu olarak Altın Ayı film festivalinin hangi şehirde düzenlendiği soruldu. İşte Hadi ipucu cevabı...

Hadi oyununu takip eden yarışmacıların merakla bekledikleri ipucu geldi. Hadi ipucunu araştıranlar için Hadi ipucu cevabı haberimizde. Hadi’de bugünkü ipucu bir film festivaliyle ilgili. Almanya’nın başkentinde düzenlenen Altın Ayı filminin düzenlendiği şehrin adı nedir? İşte Hadi ipucu cevabı…

ALTIN AYI HANGİ ŞEHİRDE DÜZENLENİYOR? ALMANYA’NIN BAŞKENTİ NERESİ?

Altın Ayı, Berlin Uluslararası Film Festivali’nde en iyi film için verilen en yüksek ödüldür. Berlin, Almanya’nın başkenti ve en büyük şehridir. Berlin, aynı zamanda bir eyalet-kenttir. II. Dünya Savaşı öncesinde 4,3 milyon kişinin yaşadığı şehirde 2008 itibarıyla 3,5 milyon kişi yaşamaktadır. Berlin, Kuzey Almanya’da, Spree ve Havel nehirlerinin arasındaki kumluk bölgeye kuruludur. 1961’den 1990’a kadar (Komünist) Doğu ve Batı Berlin olarak ikiye ayrılmış olan kenti ikiye bölen duvara (Berlin Duvarı) sonradan “utanç duvarı” adı da verilmiştir. Daha sonra duvar yıkılmıştır.