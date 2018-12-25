Hadi ipucu sorusu geldi! 2048 kitabının yazarı kimdir? İşte 25 Aralık Hadi ipucu sorusu…

Hadi'de günün ipucu yayınlandı ve Hadi öğlen yarışması için merakla araştıranlar için Hadi 25 Aralık ipucu yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda bir kitabın yazarı soruldu. 2048 kitabının yazarı kimdir? İşte günün Hadi ipucu cevabı...

Hadi yarışmasının Instagram hesabı üzerinden günün ipucu sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusunun cevabını araştıran yarışmacılar internete akın etti. “Robotların hakim olduğu bir dünyadan uçan arabalara, uzayda yaşamaktan ölümsüzlüğe sayısız öngörü, geleceğe dair konuştuğumuz konular arasındadır. Bugünkü ipucumuz da gelecekle ilgili. 2048 kitabının yazarı kimdir?” sorusuyla verilen ipucunun cevabı haberimizde…

HADİ İPUCU CEVABI: 2048 KİTABININ YAZARI KİMDİR?

Cevap: Emre Sayer

HADİ YARIŞMASININ MERAK EDİLENLERİ

Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.