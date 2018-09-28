Hadi ipucu 28 Eylül: Vikingler hangi bölgede yaşıyor? İşte Vikinglerin yaşadığı bölgenin adı…

Hadi yarışmasında ipucu paylaşımları yarışmacılara büyük kolaylık sağlıyor. Hadi ipucu sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. 28 Eylül tarihli Hadi'de 12:30 yarışmasının ipucu sorusu Vikingler oldu. Vikingler hangi bölgede yaşıyor? İşte günün Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Hadi yarışmasında hergün yarışma öncesi ipucu sorusu yayınlanıyor. Hadi ipucu sorusunda bugün Vikinglerin yaşadığı bölgenin adı soruluyor. “Vikinglerin hikayeleri yüzlerce yıldır cazibesini korumaktadır. Vikingleri anlatan filmler, diziler hatta çizgi filmler bile yapıldı. Sarışın, boynuzlu miğferler giymiş bu savaşçıların hangi bölge de yaşadıklarını biliyor muyuz?” cümlesiyle sorulan sorunun cevabı…

HADİ İPUCU 28 EYLÜL: VİKİNGLER NEREDE YAŞIYOR?

Tarihte önemli yeri olan Vikingler İskandinavya’da yaşamıştır. İşte Vikinglerin tarihi; Vikingler veya Norslar, İskandinavyalı korsan ve tüccar kavim. Yılın büyük kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8 – 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa’da birçok yeri fethetmişlerdir. Viking akınları ile birlikte birçok manastır yok olmuştur. Olaya tanıklık eden ve hayatta kalarak Avrupa’nın çeşitli bölgelerine dağılan keşişlerin dramatik ve trajik anlatımları, yüzyıllarca sürecek bir Viking korkusu ve düşmanlığı yaratmıştır. Vikingleri kaba, ilkel, medeniyetten uzak bir kavim olarak betimleyen bu anlatımların etkisiyle, Avrupalıların Viking kültürüne uzun süre kayıtsız kaldıkları anlaşılmaktadır. Göçebe ve savaşçı bir kavim olan Vikinglerin yazılı geleneği olmayışı, kültür izlerinin sürülmesini güçleştirmektedir. Yazılı kaynakların zayıflığına ve Batılı kaynaklardaki olumsuz Viking imajına karşılık, arkeolojik veriler, incelikli bir Viking maddi kültürünün varlığına işaret etmektedir.