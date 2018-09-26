Hadi ipucu sorusu: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün kısa adı nedir? İşte 26 Eylül 12:30 ipucu…

Hadi oyununda günün öğlen ipucu yayınlandı. Hadi'de her gün Instragram üzerinden bir ipucu yayınlanarak oyunculara kolaylık sağlanıyor. Bugünkü öğlen ipucu bir kısaltmayla ilgili. Hadi ipucu sorusu şu şekilde: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün kısa adı nedir? İşte günün Hadi ipucu...

Hadi oyununda bilgilerini yarıştırmak istenlerin merakla bekledikleri ipucu sorusu yayınlandı. Hadi bugün 12:30’da yayınlanacak yarışmasının ipucunu şu şekilde belirledi; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün kısa adının ne olduğunu biliyor musunuz? İşte sorunun cevabı…

Hadi yarışması sosyal medya hesabından ipucu sorusu şu şekilde paylaşıldı; “Genellikle kısaltmalarını kullandığımız kelimelerin bazen açılımlarını bilmiyoruz. Bu sefer biz açılımını verip kısaltmasını isteyeceğiz sizden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün kısa adının ne olduğunu biliyor musunuz?”

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ’NÜN KISA ADI NEDİR?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da kısa adı olarak UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Birleşmiş Milletler’in özel bir kurumu olarak 1946 yılında kurulmuştur. Bu kurumun yasası 1945 yılı Kasım ayında Londra’da 44 ülkenin temsilcilerinin katıldıkları bir toplantıda kabul edilmiştir.

Merkezi Paris’te bulunan ve Genel Konferans, Yürütme Konseyi, Sekreterlik olmak üzere üç organı olan UNESCO eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki amaçlarını kendisine üye olan her devlette kurulan Milli Komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

UNESCO’nun Filistin’i üye olarak kabul etmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri kuruma yaptığı maddi desteği çekti. Bunun üzerine 2011 Kasım ayında UNESCO, Bali’de Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi ile ilgili düzenlenecek toplantı dışındaki tüm programlarını yıl sonuna kadar iptal etti.