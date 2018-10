Hadi ipucu geldi! Fantastik 4’lüdeki Sue Storm ne yapıyor? İşte Hadi 12:30 ipucu!

Hadi yarışmasında kendi bilgilerini test eden birçok kişi Hadi ipucu sorusunu merakla araştırıyor. Hadi'de öğlen yarışmasının ipucu yayınlandı. Sue Storm Fantasik Dörtlüde ne yapıyor? Sue Storm Fantastik Dörtlü filminde görevi nedir? sorusuna yanıt arayanlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. İşte ipucu sorusu...

SUE STORM FANTASTİK 4’LÜDE NE YAPIYOR?

Görünmez Kadın (İnvisible Woman): Asıl adı Susan Storm’dur. Görünmez olabilmektedir. Bunun yanında manyetik bir savunma da yapabilmektedir.

KATE MARA (SUE STORM) KİMDİR?

1983’te New York’ta doğdu. Timothy Christopher Mara ve Kathleen McNulty Mara çiftinin 4 çocuğunun 2.sidir. Kardeşi Rooney Mara da kendisi gibi ünlü bir oyuncudur. Daniel ve Conor adlarında 2 kardeşi daha bulunmaktadır. Oyunculuğa 9 yaşındayken okul tiyatrosunda ve diğer yerel tiyatrolarda başladı. NYU’nun Tisch School of the Arts kısmında müzikal bölümüne kabul edilse de tam zamanlı oyunculuk yapabilmek için hakkıından vazgeçti. 1997’de Law & Order’ın bir bölümünde ilk kez televizyonda göründü. 1999’dan itibaren ise sinema filmlerinde oynamaya başladı. 2005 yapımı Brokeback Dağı filmindeki genç Alma rolüyle adından söz ettirdi. 24, Entourage gibi dizilerin ardından American Horror Story: Murder House’daki Hayden McClaine rolüyle de dikkat çekti. Sinemada da Tetikçi (Shooter), 127 Saat, Evrim (Transcendence) filmlerinde yer alan Mara, Fantastik Dörtlü (The Fantastic Four) filminde Görünmez Kadın – Sue Storm rolüyle beğeni kazandı.