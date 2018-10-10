Hadi ipucu geldi: Üstü keten, Katalan ayakkabılarına ne ad verilir? 10 Ekim 12:30 Hadi ipucu…

Hadi yarışmasında günün öğlen ipucu geldi. Hadi yarışmasında bilgilerini test etmek isteyenler için önemli bir kolaylık sağlayan ipucu sorusu Hadi'nin Instagram sayfasında yayınlandı. "Son dönemlerde ayakkabı çeşitleri arttığından farklı farklı ayakkabı isimleri duymaya başladık. Peki üstü keten, tabanı ipten örme olan son yılların popüler Katalan ayakkabılarına ne ad verildiğini biliyor muyuz?" cümlesiyle duyurulan Hadi ipucu sorusunun merak edilen cevabı haberimizde...

Hadi yarışmasının öğlen saatlerinde yayınlanacak olan seansının ipucu sorusu yayınlandı. Üstü keten, tabanı ipten örme olan Katalan ayakkabılarına ne ad verilir? sorusuyla duyurulan Hadi ipucu 12:30’da yayınlanacak yarışmada soru olarak karşımıza çıkacak. Peki Katalan ayakkabı modelinin adı ne?

ÜSTÜ KETEN KATALAN AYAKKABI MODELİNİN ADI NE?

Üst kısmı kumaştan yapılan tabanı ise ip tarzında bir malzemeden yapılan ve genelde düz tabanlı ayakkabı modellerine espadril adı verilir. Espadrillerin hayatımıza girmesi çok eskilere dayansa da en popüler oldukları ve yaygın olarak kullanıldıkları yıllar 80'ler… O dönemin rahatlığa vurgu yapan Espadriller, gençlerden yaşlılara kadar herkes tarafından kullanılan bir model oldu. Önceleri hem kadınlar hem erkekler için tasarlanan bu güzel ayakkabılar son dönemlerde ağırlığı kadınlara verdi.