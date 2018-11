Hadi ipucu: Senede bir gün efsane indirimler yapılan sektörün adı nedir? 23 Kasım 12:30 Hadi ipucu…

Hadi yarışmasının başlamasına kısa süre kala Hadi'nin Instagram sayfası üzerinden ipucu yayınlandı. Hadi'nin bugünkü ipucunda günün anlamına yönelik bir soru soruldu. "23 Kasım’da dünyada ve ülkemizde efsane indirimlerle alışveriş yapılır. Bugünün ipucu, ticaretin elektronik ortamlarda gerçekleştirildiği bir sektörden geliyor." şeklinde verilen Hadi ipucunun cevabı şu şekilde...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı ve Hadi oyununu yakından takip edenler ipucunun cevabını araştırmaya başladı. Hadi yarışmasında günün ipucu, günün anlamına yönelik oldu. Senede bir gün efsane indirimler yapılan sektörün adı nedir sorusunun cevabı haberimizde….

23 KASIM HADİ İPUCU CEVABI: E-TİCARET

Bugünün ipucu, ticaretin elektronik ortamlarda gerçekleştirildiği bir sektörden geliyor, ipucunun cevabı E-Ticaret sektörü.

HADİ NEDİR?

Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.