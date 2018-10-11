Hadi ipucu sorusu 11 Ekim: Filmdeki genç hangi şehrin hakkında bir blog yazısı okuyor?

11 Ekim Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi ipucusu; filminde dersteki genç hangi şehrin hakkında bir blog yazısı okuyor? Hadi ipucu sorusu cevabı nedir? 12 soruyu bilmeleri durumunda ödül kazanılan Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli olmasnın ardından yarışmacıların ipucu sorusunu yanıtını aramaya başladı. İşte, Hadi ipucu ve cevabı…
11 EKİM HADİ İPUCU SORUSU
HADİ SORU: Reklam filmindeki aile hangi şehir hakkında araştırma yapıyor? Filmi sonuna kadar izlediysen şehrin adı tam karşında!Son şehri not etmeyi sakın unutma!
Cevap: Barcelona
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