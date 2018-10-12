Hadi ipucu sorusu 12 Ekim: Dollar isimli köpeği olan çizgifilm karakteri kim? İşte Hadi ipucu…

Hadi yarışmasında günün öğlen yarışmasının ipucu sorusu yayınlandı. İpucu sorusunda oyuncuların çocukluk yıllarını hatırlatacak bir detay yer alıyor. 'Dollar' isimli köpeği olan bu karakteri hatırlıyor musunuz?" sorusuyla verilen ipucunun cevabı...

Hadi’de yarışmacılar büyük bir ilgiyle ipucu sorularını araştırıyor. Hadi’de günün ilk ipucu ‘Dollar’ isimli köpeği olan bu karakteri hatırlıyor musunuz? cümlesiyle verildi. Türkiye’de de uzun yıllar yayınlanmış olan bir çizgifilmle verilen ipucunun cevabı şu şekilde…

DOLLAR İSİMLİ KÖPEĞİ OLAN ZENGİN ÇOCUK: RICHIE RICH

Richie Rich çizgi roman karakteridir ancak uzun yıllar çizgifilm versiyonu da yayında kalmıştır. Richie Rich’in sevilen bir filmi de çekilmiştir. Richie Rich Harvey Comics’in çizgi roman karakteri olan Richie Rich 1994 yılında aksiyon filmi olmuştur. Donald Petrie yönettiği filmin, baş karakteri ise Macaulay Culkin oldu. Edward Herrmann, Michael McShane, Christine Ebersole, Jonathan Hyde, ve John Larroquette ise, destekleyici rollerde hizmet ettiler Reggie Jackson, Claudia Schiffer ve Ben Stein minyatür rollerde görünür. Culkin’in kardeşi, Rory Culkin Richie Rich’de biraz rol aldı. 1998 yılında ise Richie Rich Mutlu Noeller Diler adlı ikinci filmi çıktı. fakat filmde Macaulay Culkin oynamadı. Sinemalarda da, o yıl bir de Wile E. Coyote ve Road Runner çizgi ile gösterilmiştir. Richie Rich bir çocuk aktör olarak Macaulay Culkin’in son filmi oldu.