Hadi ipucu sorusu: Kan grupları için kullanılan RH harfleri hangi hayvanın adının kısaltmasıdır? (17 Aralık 12:30)

17 Aralık 12:30 Hadi yarışmasının ipucu sorusu maymun türünden geldi. Kan grubunda kullanılan RH harfleri hangi hayvanın adının kısaltmasıdır Hadi ipucu sorusu oldu. İsmi RH harfleri ile kısaltılmış bu maymun türü hırsızlık yapması ile meşhur. Peki RH harfleri hangi hayvanın adının kısaltmasıdır?

Hadi sosyal medya hesabından ipucu sorusunu, “Hindistan ve Afganistan’da yemek hırsızlarıyla meşhur bir maymun türü vardır. Hatta öyle ki bir zamanlar bu maymunların, değerli eşyaları çalmaları için eğitildiklerine dair söylentiler dolaşmaktadır. İpucumuz bu maymun türüyle ilgili. Kan grupları için kullanılan RH harfleri hangi hayvanın adının kısaltmasıdır?” şeklinde paylaştı. İşte 12:30 Hadi yarışmasının ipucu sorusu olan RH harfleri hangi hayvanın adının kısaltmasıdır? sorusunun yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU

Soru: RH harfleri hangi hayvanın adının kısaltmasıdır?

Yanıt: Rhesus maymunu

RHESUS MAYMUNU

Kan grupları için kullanılan RH harfleri rhesus maymunundan gelmektedir. Hint şebeği ya da rhesus maymunu, köpeksi maymunlar familyasının en iyi bilinen türlerinden biridir. Eski Latince adının ilk iki harfinden oluşan Rh kısaltması, bugün kan gruplarında sık duyduğumuz Rh faktörünün adında yaşamaktadır.

Yetişkin erkekler ortalama 53 cm boyunda ve 7.7 kilo ağırlığında olurlar. Dişiler daha küçüktür, ortalama 47 cm boy ve 5.3 kilo ağırlıktadırlar. Bu şebek türünün boz ya da kahverengi bir postu ve pembemsi yüzleri vardır. Kuyruk uzunluğu ortalama 20.7 ila 22.9 cm olur. Genelde ömürleri 25 yıldır.

Hint şebekleri otlaklar, orman ve dağların 2500 metreye kadar olan yerlerinde yaşayabilirler. İyi yüzerler ve yüzmeye bayılırlar. Hint şebekleri bazen sürü olarak şehirlerin içine kadar girip evlerden yiyecek çalarlar. Bu sebeple bu hayvanlar bazı yerlerde zararlı hayvan olarak kabul görür.

Çok iyi ağaca tırmanırlar, hepçil hayvanlardır. Meyve, yaprak, kök, kabuklu yemiş, böcek ve küçük hayvanlarla beslenir. Bu maymunların yanaklarının içini yiyecekle doldurmaları onların daha çok yiyecek toplamalarına yardımcı olur.