Hadi ipucu sorusu: 1939 yılında hangi şehir Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil olmuştur? (29 Ekim 12:30 yarışması)

Hadi ipucu sorusu belli oldu. Hadi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebi ile ödüllerini yükseltti ve ipucu sorularının cumhuriyet tarihinden seçiyor. Bugünün ipucu sorusu '1939 yılında hangi şehir Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil olmuştur?' oldu. İşte 1939 yılında hangi şehir Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil olmuştur? sorusunun yanıtı...

Hadi 29 Ekim 12:30 yarışmasının ipucu sorusu belirlendi. Bugün 12:30’daki yarıişmada ödül 25 bin lira… İpucu sorusu ise 1939 yılında hangi şehir Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil olmuştur? oldu. İşte hadi ipucu sorusunun yanıtı… 1939 YILINDA HANGİ ŞEHİR TÜRKİYE’YE DAHİL OLMUŞTUR? 1939 yılın Hatay şehri Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil olmuştur. HATAY’IN TÜRKİYE’YE KATILMASI Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 23 Haziran 1939’da iltihak kararının alınmasının ardından Hatay’da

Hatay Devlet Meclisi 23 Haziran 1939 tarihinde Türkiye Cumhuriyetine iltihak kararı almıştır. 29 Haziran 1939’da “Hatay” adıyla bir vilâyet olarak Türkiye’ye katılmıştır. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile Hatay’da sınırları il mülki sınırları olan Büyükşehir Belediyesi kuruldu ve 2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına başladı.

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