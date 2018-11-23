Hadi ipucu sorusu (23 Kasım): Dünyanın, cep telefonunda oynanan ilk oyunu hangi ünlü oyunun benzeridir?

Hadi ipucu belli oldu. 23 Kasım saat 20:30'da başlayacak 20.000 TL ödüllü Hadi ipucu sorusu İnstagram sayfasında yayınlandı. Teknoloji meraklılarını yakından ilgilendiren soruda "Dünyanın, cep telefonunda oynanan ilk oyunu hangi ünlü oyunun benzeridir" diye soruldu. İşte, 23 Kasım Hadi ipucu sorusu...

23 Kasım Hadi ipucu sorusu çıktığı ilk dönemde heyecan yaratan teknolojik özelliklerinden biri olan telefonlardayer alan oyunlar oldu. Hadi İnstagram hesabından ipucu sorusunu, “ Dünyanın, cep telefonunda oynanan ilk oyunu hangi ünlü oyunun benzeridir?” şeklinde paylaştı. İşte, ilk cep telefonu oyununun benzediği oyun…

HADİ İPUCU SORUSU 23 KASIM

Hadi İnstagram sayfasından paylaşılan soruda ipucu “İlk cep telefonu 1983 yılında satışa çıktı. O günden bugüne cep telefonları insanlarla iletişim kurmak dışında, oyun oynamak için daha çok kullanılır oldu. Bugünkü ipucumuz da hepimizin severek oynadığı bir oyundan geliyor. Dünyanın, cep telefonunda oynanan ilk oyunu hangi ünlü oyunun benzeridir?” şeklinde verildi. İşte, Hadi ipucu cevabı…

CEVAP: TETRİS