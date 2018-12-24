Hadi ipucu sorusu 24 Aralık: Dijital bir gözlük takıp üç boyutlu sanal bir dünyada hareket edebildiğiniz teknolojinin adı nedir? (12:30 sorusu)

Hadi ipucu sorusu bugün yani 24 Aralık'da teknoloji dünyasından geldi. Dijital bir gözlük takıp üç boyutlu sanal bir dünyada hareket edebildiğiniz teknolojinin adı nedir? Hadi 12:30 ipucu sorusu oldu. Peki Dijital bir gözlük takıp üç boyutlu sanal bir dünyada hareket edebildiğiniz teknolojinin adı nedir? İşte üç boyutlu sanal bir dünyada hareket edebildiğiniz teknolojinin adı...

Hadi öğlen yarışmasının ipucu sorusu belirlendi. Bugünkü Hadi sorusu “Dijital bir gözlük takıp üç boyutlu sanal bir dünyada hareket edebildiğiniz teknolojinin adı nedir?” oldu. Hadi ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından, “Bugünkü ipucumuz da oturduğumuz yerden binlerce farklı ortama girebileceğimiz bir teknolojiyle ilgili.Dijital bir gözlük takıp üç boyutlu sanal bir dünyada hareket edebildiğiniz teknolojinin adı nedir?” şeklinde paylaşıldı. İşte 24 aralık Hadi sorusu ve yanıtı…

12:30 HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Dijital bir gözlük takıp üç boyutlu sanal bir dünyada hareket edebildiğiniz teknolojinin adı nedir?

Cevap: Sanal gerçeklik