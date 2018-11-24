Hadi ipucu sorusu 24 Kasım: Kukla filmi konusu oyuncuları ve yönetmeni kimdir? İşte, Hadi ipucu cevabı…

Bugünün Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 24 Kasım Hadi bilgi yarışması için ipucu sorusu "Kukla" filminden geldi. Peki, Kukla filminin yönetmeni kimdir? İşte, Hadi ipucusu sorusunun cevabı...

Hadi bilgi yarışmanın ipucu sorusu kült filmler arasından yer alan “Kukla”dan geldi. 30 bin lira ödüllü yarışmada Hadi'nin ipucu sorusunda da Kukla filminin yönetmeni ve oyucusu soruldu. Kukla filminin konusu, oyuncuları ve yönetmeni kimdir? İşte, Hadi ipucu…

24 KASIM HADİ İPUCU SORUSU

Hadi bilgi yarışmasında sorulacak soru için ipucuda “Hem esprili hem duygu yüklü hikayesiyle Kukla filminden geliyor! dedi. Hadi bu akşam saat 20.30’da 30.000 TL ödülü kazanan takipçileri ile paylaştıracak. Peki Kukla filminin konusu, oyuncuları ve yönetmeni kimdir nedir?” diye soruldu.

CEVAP: KUKLA