Hadi ipucu sorusu 27 Eylül: Çalma dürtüsüne sahip olma hastalığı nedir? Çalma hastalığının adı…

Hadi yarışmasının ipucu sorusu yayınlandı ve sorunun cevabını merak edenler internete akın etti. Hadi yarışmasının 27 Eylül tarihli 12:30 yarışmasının ipucu “Çalma dürtüsüne sahip olanların hastalığı nedir?” oldu. İşte günün Hadi ipucu sorusunun cevabı…
ÇALMA DÜRTÜSÜNE SAHİP OLANLARIN HASTALIĞI KLEPTOMANİ NEDİR?
Çalma dürtüsüne sahip olma hastalığı, Kleptomani nedir? Kleptomani (çalma hastalığı, patolojik hırsızlık); kişisel kullanım ya da parasal değeri için gereksinme duyulmayan nesneleri çalmaya yönelik dürtülere karşı koyamama olarak tanımlanan bir dürtü denetim bozukluğudur. DSM-IV'te dürtü denetim bozukluğu başlığı altında sınıflandırılmasına karşın, çeşitli araştırıcılar kleptomaninin diğer bozukluklarla olan ilişkisine dikkat çekerek, obsesif kompulsif spektrum bozuklukları, affektif spektrum bozuklukları başlığı altında değerlendirilebileceğini ileri sürmüşlerdir. Bununla beraber kleptomani gerçek hırsızlıkla sıklıkla karıştırılabilmektedir. Kleptomanili hastalarda hırsızlıktan önce gerginlik olur ve bu his hırsızlık olduktan sonra haz alma veya rahatlamaya dönüşür.
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Hadi bugün 12:30’da! Bazı hastalıklar vardır ki hastalık olduğunu kanıtlayamadığımız zaman ciddi sonuçlara yol açabilir. Bunlardan en önemlilerinden biri ihtiyacı olmadığı halde çalma dürtüsüne sahip olanlar. Peki bu hastalığa ne denildiğini biliyor muyuz?. . . . . . . . #hadi #kazandıranuygulama #hadihayırlısı #ödüllüyarışma #trivia #test #hadibilgiyarışması #hadioynalive #heyecanlı #canlı #mobil #yarışma #gercekpara #appstore #playstore
HADİ NEDİR?
Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.