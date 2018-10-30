30 Ekim Hadi ipucu sorusu: İşte Buray’ın son albümünün ismi!

Hadi ipucu sorusunun yayınladı. Hadi yarışması takipçileriyle bu akşam 20.30'da buluşacak. Toplam 30 bin lira ödül verilecek. Soru son zamanların popüler şarkıcısı Buray'dan geldi. Buray, bu akşam Hadi yarışmacıları ile buluşacak. Peki Buray'ın son albümünün ismi nedir?

Son zamanların en popüler bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden uygulama indirilerek oynanabiliyor. Hadi her akşam 20.30 yarışseverlerle buluşuyor, yarışmacılar canlı yayında sorunların doğru cevabını bulmaya çalışıyor. 12 sorudan 12’sine de doğru cevabı verebilenler ödülü paylaşıyor. Bu akşam Hadi Müzik Gecesi yapılacak. 30 Ekim Hadi ipucu sorusu! Buray’ın son albümünün ismi nedir?

BURAY’IN SON ALBÜMÜNÜN İSMİ NEDİR?

Buray’ın son albümünün KEHANET’tir. Buray, İstersen, Sahiden, Sen Sevda mısın isimli şarkıları ile popüler olmuş. Ve son albümü Kehanet’i çıkarmıştır.

BURAY KİMDİR?

Buray Hoşsöz, ya da bilinen adıyla Buray (d. 15 Haziran 1984, Lefkoşa) Kıbrıs Türküdür. Buray Hoşsöz lise eğitimini Türk Maarif Koleji’nde aldıktan sonra, eğitimine Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde devam etmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik bölümünün ardından yüksek lisansını Glamorgan Üniversitesi'nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamlamıştır.

Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atan Buray, başta Ferhat Göçer’in “Unutmuş Çoktan” şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Melbourne'daki stüdyosunda ilk albümü “1 Şişe Aşk” için çalışmalarını sürdüren Buray, ilk şarkısı “İstersen” ile müzikseverlere merhaba dedi.

Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etti. Solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle birçok konser veren Buray, geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü.

2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace'da konser veren Buray, 2008 yılında “Yanayım” adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı.

Kıbrıs'ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC'deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi. “1 Şişe Aşk” albümünün çıkış şarkısı “İstersen” oldu.

“İstersen” radyolar ve dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı, Türkiye resmî listesi’nde 1 numaraya yükselmeyi başardı.Albümün ikinci klibi “Sen Sevda Mısın” şarkısına çekildi.

Şarkı, Türkiye resmî listesi’nde 1 numara olma başarısı gösterdi.[7] “Sen Sevda Mısın”‘ın ardından üçüncü klip olarak “Kimsenin Suçu Yok” şarkısı yayımlandı.