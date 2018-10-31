Hadi ipucu sorusu 31 Ekim: Ara Güler’in lakabı nedir? Hadi 12:30 yarışması ipucu sorusu Ara Güler’in lakabı oldu

Hadi yarışmasını heyecanla takip edenler için her yarışma öncesinde ipucu sorusu yayınlanıyor. Hadi oynayanların merakla bekledikleri öğlen ipucu yayınlandı. Hadi ipucu olarak efsane fotoğrafçımız Ara Güler'i sordu. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Ara Güler'in lakabı nedir? İşte sorulan Ara Güler'in lakabı...

Hadi ipucu yayınlandı ve Hadi oynayanlar merakla Ara Güler’in lakabı nedir sorusunu sormaya başladı. Hadi ipucu sorusunun cevabı araştırılıyor. “Ekime veda ederken ipucumuz Ekim ayında aramızdan ayrılan değerli, büyük fotoğraf sanatçısı Ara Güler’den geliyor. Ara Güler’in lakabı nedir biliyor muyuz?” Cümlesiyle sorulan Hadi ipucu sorusunun cevabı…

ARA GÜLER’İN LAKABI NEDİR? İŞTE HAYATI

Ara Güler’in lakabı çektiği İstanbul fotoğrafları sebebiyle İstanbul’un Gözü olmuştur.Ara Güler kimdir? Ara Güler 16 Ağustos 1928’de İstanbul’da doğdu. Güler, 6 yaşındayken okumak için İstanbul'a geldi. 1950’de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine devam etti.

1962 yılına kadar Hayat dergisinde fotoğraf bölümü şefi olarak çalıştı. 1961’de Birleşik Krallık’ta yayınlanan Photography Annual, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği’ne kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye’den tek üyesi oldu. Fotoğraf dünyasının çok önemli yayınlarında fotoğrafları kullanıldı, kendisinden bahsedildi. ABD’de, Almanya’da, Paris’te çeşitli sergiler açtı. Bu arada, Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali gibi birçok ünlünün fotoğrafını çekti, röportajlar yaptı.

1979’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin foto muhabirliği dalındaki birincilik ödülünü aldı. 1980’de fotoğraflarının bir kısmı Karacan Yayıncılık tarafından kitap haline getirildi. 1986’da Hürriyet Vakfı’nca basılan, Prof. Abdullah Kuran’ın yazdığı Mimar Sinan kitabını fotoğrafladı. Bu kitap 1987de Institute of Turkish Studies tarafından İngilizce olarak yayınlandı.

Ara Güler’in fotoğraflarının büyük bir bölümü Fransa, ABD ve Almanya’da çeşitli müzelerde sergilenmekledir. Fotoğraflarında Leica makinasını kullanmıştır. Fotoğrafın sanat dalı olmadığını düşünmektedir. Ara Güler kendisini: “Ben de gazeteciyim. Fotoğrafçı değilim. Fotoğrafçı ile gazeteci arasındaki fark budur. Fotoğrafçı bomba patlar kaçar. Ama gazeteci peşinden gider olayı yakalamaya çalışır. Ben de bu yaşa kadar ona göre çalıştım” şeklinde tanımlıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ OBJEKTİFİNE TAŞIDI

Ara Güler birçok ünlü ismi objektifine taşıdı. İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russell, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Maria Callas, Fikret Mualla, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile roportajlar yapmış ve fotograflarını çekmiştir. En ünlüsü fotoğrafcılara poz vermeyen Picasso’dur.