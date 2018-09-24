Hadi ipucu sorusu Ayhan Sicimoğlu… Ayhan Sicimoğlu televizyonda hangi tür programlarıyla ünlü?

Hadi yarışmasında günün ipucu sorusu belli oldu. Hadi'de bu akşam Ayhan Sicimoğlu son dönemlerde televizyonda hangi tür programlarıyla ünlü? sorusu sorulacak. İşte Ayhan Sicimoğlu televizyonda hangi tür programları ile ünlü sorusunun yanıtı...

Hadi sosyal medya hesabından ipucu sorusu, “Haftanın ilk iş gününün ipucu Ayhan Sicimoğlu'ndan geliyor. Ayhan Sicimoğlu MFÖ ile İpucu Beşlisi'ni kurdu. Türkiye'nin ilk müzik klibi sayılan ‘Heyecanlı' klibini yönetti. Peki Ayhan Sicimoğlu son dönemlerde televizyonda hangi tür programlarıyla ünlü biliyor muyuz?” şeklinde duyuruldu. Peki Ayhan Sicimoğlu televizyonda hangi tür programları ile ünlü?

Hadi ipucu sorusunun yanıtı gezi ve kültür programları olacak. Ayhan Sicimoğlu televizyonda gezi ve kültür programları yapıyor.

AYHAN SİCİMOĞLU KİMDİR?

Özellikle çeşitli televizyon kanallarında hem yapımcılığını, hem sunuculuğunu üstlendiği gezi-kültür programlarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Latin müziği konusunda üniversite yıllarından beri araştırmalar yapmakta ve performanslar sergilemektedir. Türkiye’nin en önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir.