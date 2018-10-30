30 Ekim 12:30 Hadi ipucu: Eşkıya filminde Baran karakterini kim oynamıştır?

Hadi yarışmasında günün öğlen ipucu yayınlandı. Türk sinema tarihinde önemli bir yeri olan Eşkıya filminde Baran karakterini kimin oynadığının sorulduğu ipucu sorusunu, filmi izlemeyen birçok Hadi oyuncusu merakla araştırıyor. İşte 30 Ekim 12:30 yarışması Hadi ipucu sorusu cevabı...

Eşkıya filminde Baran karakterini kim oynadı? Hadi yarışmasında günün ipucu sorusu yayınlandı. Hadi oyununu ilgiyle takip edenler, yarışmalar öncesi ipucu sorularını araştırıyor. Hadi oyununun bugünkü öğlen ipucu kültleşmiş bir filmle alakalı. Eşkıya filminde Baran karakterini kimin oynadığını soran ipucu sorusunun cevabı haberimizde…

EŞKIYA FİLMİNDE BARAN KARAKTERİNİ KİM OYNADI?

Eşkıya filminde Baran karakterini Şener Şen oynamaktadır. Eşkıya, başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel’in paylaştığı 1996 yapımı sinema filmi. Yavuz Turgul’un yönettiği ve senaryosunu yazdığı Eşkıya, 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi tarafından izlendi. Gişe istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1989’dan sonraki dönemde, gösterime girdiği 1996’dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Türk sinemasının modern zamanlarındaki ilk büyük gişe patlamasını gerçekleştiren Eşkıya’nın bu başarısı, 1980’li yıllardan itibaren üretim ve seyirci sayısı bakımından büyük bir çöküş yaşayan Türk sinemasının kaderini değiştiren bir dönüm noktası sayılmaktadır.