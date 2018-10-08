Hadi ipucu sorusu geldi: Başkenti Vaduz olan, Liechtenstein hangi kıtada? 8 Ekim Hadi ipucu…

Hadi yarışmasında yeni haftanın ilk ipucu sorusu geldi. Hadi, coğrafi bilgi gerektiren bir ipucu sorusu yayınladı. "Vaduz şehrini hiç duymuş muydunuz? Liechtenstein’in başkenti... Peki hangi kıtada olduğunu biliyor musunuz?" sorusuyla verilen ipucunun cevabı ne?

Hadi’nin 8 Ekim tarihli 12:30 yarışmasının ipucu yayınlandı. İpucu sorusunda Liechtenstein’ın hangi kıtada yer aldığı soruldu. İşte Avrupa’nın en küçük ülkelerinden olan Liechtenstein’ın yer aldığı kıta, Hadi ipucu cevabı…

LIECHTENSTEIN HANGİ KITADA?

Liechtenstein Avrupa kıtasında yer almakta. Lihtenştayn (Almanca: Liechtenstein) ya da tam adı ile Lihtenştayn Prensliği, Orta Avrupa’da prenslik. 160 km²’lik yüzölçümüyle dünyanın en küçük ülkelerinden biridir. İsviçre ve Avusturya arasında yer alır. Lihtenştayn, Orta Avrupa’da, İsviçre ile Avusturya arasında yer almaktadır. 160 km²'lik yüzölçümü ile dünyanın altıncı küçük devletidir. Sınırları 76 km uzunluğundadır.

Ren Vadisi ülkenin yarısını kaplar. Diğer yarısı ise Alp bölgesinden oluşmaktadır.

Hükümet merkezi Oberland bölgesinde yer alan 5 521 nüfuslu Vaduz'dadır.

Lihtenştayn, Özbekistan ile birlikte kendisinin ve komşularının denize kıyısı bulunmayan iki ülkeden biridir.

En yüksek noktası 2.599 m yüksekliğindeki Grauspitz dağları, en alçak noktası ise 430 m irtifadaki Ruggeller Riet'dir.

Vaduz'da 2004 yılında ortalama sıcaklık 10 °C idi. Vaduz'da 2004 yılında ortalama yağış miktarı 891 mm olmuştur.