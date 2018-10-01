Hadi ipucu sorusu: Haraket halindeki cisimlerde bulunan enerji nedir? (1 Ekim 20:30 yarışması)

Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bu akşamın sorusu enerji türlerinden geldi. Hadi Instagram hesabından ipucu sorusunu; “Sizlere bugün bir enerji türünü soracağız. Bu enerji hareket halindeki cisimlerde bulunuyor. Fen bilgisi dersinde gördüğümüz temel bilgileri hatırlayabilirsek cevap tamamdır. Hatırlayanlar hatırlamayanlara söylesin.” şeklinde paylaştı. Peki hareket halindeki cisimnlerde bulunan enerji nedir?
HADİ İPUCU SORUSU
Hem ekimin hem de haftanın ilk ipucu bilimden geliyor. Sizlere bugün bir enerji türünü soracağız. Bu enerji hareket halindeki cisimlerde bulunuyor. Fen bilgisi dersinde gördüğümüz temel bilgileri hatırlayabilirsek cevap tamamdır. Hatırlayanlar hatırlamayanlara söylesin.
Cevap: Kinetik enerji
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Hadi bugün kendi saatinde 20:30’da. Hem ekimin hem de haftanın ilk ipucu bilimden geliyor.Sizlere bugün bir enerji türünü soracağız. Bu enerji hareket halindeki cisimlerde bulunuyor. Fen bilgisi dersinde gördüğümüz temel bilgileri hatırlayabilirsek cevap tamamdır.Hatırlayanlar hatırlamayanlara söylesin . . . . . . #hadi #kazandıranuygulama #hadihayırlısı #ödüllüyarışma #trivia #test #hadibilgiyarışması #hadioynalive #heyecanlı #canlı #mobil #yarışma #gercekpara #appstore #playstore #ekim #pazartesi
Kinetik enerji, bir cismin hareketi dolayısıyla sahip olduğu enerji türüdür.
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