Hadi ipucu sorusu: Haraket halindeki cisimlerde bulunan enerji nedir? (1 Ekim 20:30 yarışması)

Hadi yarışması ipucu sorusu bugün enerji çeşitlerinden geldi. Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü ipucu sorusu oldu. Peki hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü hangisidir? İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bu akşamın sorusu enerji türlerinden geldi. Hadi Instagram hesabından ipucu sorusunu; “Sizlere bugün bir enerji türünü soracağız. Bu enerji hareket halindeki cisimlerde bulunuyor. Fen bilgisi dersinde gördüğümüz temel bilgileri hatırlayabilirsek cevap tamamdır. Hatırlayanlar hatırlamayanlara söylesin.” şeklinde paylaştı. Peki hareket halindeki cisimnlerde bulunan enerji nedir?

HADİ İPUCU SORUSU

Hem ekimin hem de haftanın ilk ipucu bilimden geliyor. Sizlere bugün bir enerji türünü soracağız. Bu enerji hareket halindeki cisimlerde bulunuyor. Fen bilgisi dersinde gördüğümüz temel bilgileri hatırlayabilirsek cevap tamamdır. Hatırlayanlar hatırlamayanlara söylesin.

Cevap: Kinetik enerji

Kinetik enerji, bir cismin hareketi dolayısıyla sahip olduğu enerji türüdür.