16 Kasım 12:30 Hadi ipucu sorusu: Hem aydınlatma hem dekoratif amaçla kullandığımız ayaklı lambanın ismi nedir?

Hadi ipucu sorusu bugün günlük hayatımızda kullandığımız bir üründen oluşuyor. 16 Kasım 12:30 Hadi yarışmasında Hem aydınlatma hem dekoratif amaçla kullandığımız ayaklı lambanın ismi nedir? ipucu sorusu oldu. Peki Hem aydınlatma hem dekoratif amaçla kullandığımız ayaklı lambanın ismi nedir?

Heyecanla beklenen Hadi yarışmasında ipucu sorusu belirlendi. Hem aydınlatma hem dekoratif amaçla kullandığımız ayaklı lambanın ismi nedir? ipucu sorusu olarak yarışmacılarını karşısına çıktı. Hadi ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından “Ev dekorasyonunun şıklığını tamamlayan küçük detaylar vardır. Bugünün ipucu, bu detayların en aydınlatıcısından geliyor. Hem aydınlatma hem dekoratif amaçla kullandığımız ayaklı lambanın ismini bilen var mı?” şeklinde paylaşıldı.

HADİ İPUCU SORUSU BELİRLENDİ

Soru: Hem aydınlatma hem dekoratif amaçla kullandığımız ayaklı lambanın ismi nedir?

Cevap: Lambader

LAMBADER NEDİR?

Lambader, modern evlerin ve büroların dekoratif lamba modelleri arasında en çok tercih edilen çeşitlerden biridir. Asıl olarak ayaklı lamba olarak bilinen bu modeller, genellikle salonların en atıl köşelerine dekoratif bir görünüm sağlar. Aynı zamanda da aydınlatma konusunda oldukça başarılıdır. Bu aydınlatma çeşidinin en önemli özelliği, gözü rahatsız edecek kadar parlak ya da uyku getirecek kadar loş olmamasıdır.