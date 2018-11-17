Hadi ipucu sorusu: Hobbit filminin yönetmeni kimdir? (17 Kasım)

17 Kasım Hadi ipucu belli oldu. Sinema severleri sevindirecek Hadi ipucu sorusunda kült filmler arasında yer alan Hobbit filmi soruldu. Hadi 20:30 yarışması ipucu sorusu, yarışmayı takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Hobbit filminin ünlü yönetmeni kimdir? 17 Kasım Hadi ipucu sorusu yanıtı...

Yüzüklerin Efendisi filminin ardından çekilen Hobbit kısa sürede adını unutulmaz filmler arasına yazdırmayı başardı. Bugün gerçekleştirilecek 30.000 Lira ödüllü Hadi'nin ipucu sorusunda da Hobbit filmi ve yönetmeni soruldu. Hadi ipucu sorusu “Hobbit filminin başarılı yönetmeni kimdir” diye sordu. 17 Kasım Hadi bilgi yarışması 20:30’da başlayacak. İşte, Hadi ipucu…

17 KASIM HADİ İPUCU SORUSU

Hadi ipucu sorusu olarak Hobbit filminin yönetmeni soruldu. İşte, 17 Kasım Hadi ipucu sorusunu cevabı…

Hobbit filmininin yönetmeni Peter Jackson’dur.

HOBBİT FİLMİ KONUSU

Tolkien’in, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin öncül kitabı olarak da görülen Hobbit’ten, üçlemenin yönetmeni Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlanan üç filmlik Hobbit macerasının ilk bölümü olan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk/The Hobbit: An Unexpected Journey ile bu sefer Bilbo Baggins’in gençliğine gidiyoruz. Bilbo huzurlu Hobbit toprakları olan The Shire’da yaşarken bir gün büyücü Gandalf aniden ortaya çıkar ve baş kahramanımız Bilbo kendisini efsanevi savaşçı Thorin tarafından yönetilen 13 cücelik maceracı bir grupta buluverir. Ejder Smaug'dan Erebor'un kayıp Cüce Krallığı'nı geri almak için çıktıkları bu yolculukta çirkin Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, Dev Örümcekler ve Büyücülerle dolu yollardan geçeceklerdir… Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden tanıdığımız Ian McKellen, Cate Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee, Hugo Weaving, Elijah Wood, Orlando Bloom ve Andy Serkis’i yeniden seyredeceğimiz filmde onlara Richard Armitage, John Bell, Luke Evans, Ryan Gage, Evangeline Lilly, Bret McKenzie, Graham McTavish, Mike Mizrahi, Jeffrey Thomas ve Aidan Turner gibi kalabalık bir oyuncu kadrosu da eşlik ediyor. Filmin senaryosunda ise yönetmen Peter Jackson’ın yanı sıra Fran Walsh, Philippa Boyens ve Guillermo del Toro’nun imzası var.

İLGİLİ HABER Time, 2018'in en iyi dizi ve filmlerini seçti

PETER JACKSON KİMDİR?

Peter Jackson, 31 Ekim 1961 tarihinde Yeni Zelanda’nın Wellington şehrindeki Pukerua Bay kasabasında William ve Joan çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Anne babası İngiltere'den Yeni Zelanda'ya göç etmiştir. Babası muhasebeci, annesi ise fabrikada işçiydi. Henüz 8 yaşındayken, ailesinin aldığı 8 mm. kamerayla ilk kısa filmini çekmeye başladı. 9 yaşındayken, sahip olduğu stop-motion modelleri kullanarak King Kong’u yeniden çevirdi. Gençlik yıllarında amatörce yaptığı kısa filmler ile çocuk filmlerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yerel bir yarışmaya katıldı.

15 yaşındayken arkadaşlarıyla The Valley isimli 20 dakikalık kısa bir film çekti. Ancak bir derece elde edemedi. Jackson, film yapımı için ciddi bir eğitime sahip değildi. Kurgulama, özel efekt ve makyaj gibi konuları kendi kendine öğrendi. Jackson, lise eğitiminin ardından Wellington’daki Evening Post gazetesinde fotoğraf rötuşçusu olarak çalışmaya başladı. Daha sonra bir gün işten eve dönerken dükkanın vitrininde gördüğü Bolex marka 16 mm bir kamerayı satın aldı. 1987 yılında ilk filmi Bad Taste’i bitirdi. Jackson, filmin hem yönetmenliğini, hem de yapımcılığını üstlendi. Ayrıca birkaç karakteri de kendisi canlandırdı.

Filmi tamamlamak, Jackson ve arkadaşlarının tam dört yılını aldı. Daha sonra film Cannes Film Festivali'nde gösterildi ve oldukça olumlu eleştiriler aldı. ”Bad Taste”in sağladığı başarı, Peter Jackson'un sinema dünyasında tanınmasını sağladı. 1989 yılında komedi/müzikal türünde bir çalışma olan ”Meet the Feebles”ı yaptıktan sonra, 1992’de çektiği ilk profesyonel filmi “Braindead” ile korku filmleri alanına adım attı. Peter Jackson ve arkadaşları, Braindead filminin çekimlerine başlamadan önce Robert McKee’den senaryo dersi aldı.

Jackson, 1993 yılında Cennetin Yaratıkları filminin dijital özel efektleri için Richard Taylor ve Jamie Selkirk ile işbirliği yaparak Weta Digital şirketini kurdu. Daha sonra şirketinin bölümleri olan Weta Workshop, Weta Productions, Weta Collectibles ve Park Road Post Production'ı kurdu. 27 Eylül 2007 tarihinde Microsoft Game Studios ile ortaklık yaparak Wingnut Interactive adlı yeni bir oyun stüdyosu kurdu.

1994’de ”Jack Brown Genious”un senaryosunu Tony Hills ile birlikte yazan Jackson, aynı yıl, bir ulusu dehşete düşüren bir cinayeti konu alan ”Heavenly Creatures” filminin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendi. Bu film ilk olarak Venedik Film Festivali’nde gösterildi. Film eleştirmenler tarafından büyük övgü aldı. Jackson, bu film ile Venedik Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü aldı. 1996 yılında Costa Botes ile birlikte yazıp yönettikleri komedi filmi ”Forgotten Silver”ı çekti. Ardından Michael J. Fox'un başrolde yer aldığı korku/komedi filmi ”The Frighteners” (Sevimli Hayaletler) için kamera arkasına geçti.

Peter Jackson, bu filmlerin ardından uzun bir süre sessiz kaldı. Daha sonra John Ronald Reuel Tolkien'in dünyaca ünlü romanı ”Yüzüklerin Efendisi”nin beyaz perdeye aktarılması görevini üstlendi. 1 Aralık 2003 tarihinde gösterime giren ”Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü” filmi dünya çapında 1,119,110,941 dolar hasılat elde etti. Bunun yanında yapım; En İyi Film, Yönetmen, Uyarlama Senaryo, Orijinal Beste, Şarkı, Görsel Efekt, Sanat Yönetimi, Kostüm, Makyaj, Ses Miksajı ve Film Kurgusu dallarında Akademi Ödülü kazandı.

2005 yılında özel efektlerini kendi firması Weta Digital hazırladığı 1933 yapımı King Kong filminin yeniden çekilmesini üstlendi. Film, dünya çapında 550,517,357 dolar hasılat getirdi. En İyi Görsel Efekt, Ses Miksajı, Ses Kurgusu ve Sanat Yönetimi dallarında Akademi Ödülü'ne aday olan King Kong, Sanat Yönetimi dışında aday olduğu bütün kategorileri kazandı. Daha sonra Hobbit: Beklenmedik Yolculuk, Hobbit: Smaug’un Viranesi ve Hobbit: Beş Ordunun Savaşı filmlerini çekti.

Peter Jackson, kendi filmlerinde ve arkadaşlarının filmlerinde bazı küçük rollerde yer aldı. Braindead’te cenaze kaldırıcısının yardımcısını, Cennet Yaratıkları’nda sokak serserisini, Sevimli Hayaletler’de Frank Bannister’a çarpan adamı, Yüzük Kardeşliği’nde Albert Dreary’yi, İki Kule’de mızrak atan bir savunucuyu, Kralın Dönüşü’nde korsan gemisindeki baş tayfayı, King Kong’ta Kong’u topa tutanlardan birini, Sıkı Aynasızlar’da ise çılgın bir Noel Baba’yı oynadı.

Çeşitli yardım faaliyetlerinde de bulunan Jackson, 2006 yılında Hücre Araştırmaları’na 500,000 Yeni Zelanda doları bağışladı. 2007’de ise Wellington’daki bir kiliseyi yıkımdan kurtarmak için yaklaşık 10 milyon dolar vererek satın aldı.

2005 yılında İngiltere'deki Empire dergisi tarafından Tüm Zamanların En İyi 7. Yönetmeni seçildi. Ayrıca 2005 yılında sinema dergisi Premiere’nin yıllık En Güçlü 50 Kişi listesinde 1. sırada yer aldı.