Kanuni’nin babası kim? Hadi ipucu sorusu: Kanuni Sultan Süleyman kimin oğludur?

Hadi ipucu sorusu bugün Osmanlı padişahlarından geldi. Hadi'de bugün, Kanuni Sultan Süleyman kimin oğludur, babası kimdir ipucu sorusu oldu. Peki Kanuni Sultan Süleyman kimin oğludur? İşte Kanuni'nin babası ve Osmanlı padişahları...

Hadi 12:30 yarışmasında Kanuni Sultan Süleyman kimin oğludur sorusu ipucu olarak sosyal medya hesabından paylaşıldı. Hadi sosyal medya hesabından ipucu sorusu, “Tarihi sevenlerden misiniz? Yoksa tabiki biliyoruz ama arada karışıyor diyenlerden mi? Herkesin işini kolaylaştıracak bir ipucu geliyor. Kanuni Sultan Süleyman hangi padişahın oğlu biliyor muyuz?” şeklinde paylaşıldı. Peki Kanuni Sultan Süleyman kimin oğludur? Kanuni’nin babası kim?

HADİ İPUCU SORUSU

I. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahıdır. Babası ise İmparatorluğun 9. Padişahı I. Selim yani Yavuz Sultan Selim'dir.

Osmanlı İmparatorluğu'nu var olduğu dönem boyunca 36 padişah yönetmiştir. Fatih'ten, Kanuni'ye Osman Gazi'den Selim'e bir çok başarılı padişahın yönetimi ile 6 yüzyıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nun 36 padişahı…