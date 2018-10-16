16 Ekim 12:30 yarışmasının Hadi ipucu yayınlandı! Karpuzun anavatanı neresidir, hangi kıta?

Hadi yarışması için her yarışma öncesi bir ipucu sorusu yayınlanıyor ve Hadi'de şansını denemek isteyenler bu ipucu sorusunun cevabını merakla araştırıyor. Hadi ipucu sorusu yaz meyvesi olan karpuzdan geldi. 12:30 yarışmasında karpuzun anavatanı neresi olacak sorusu sorulacak. 16 Ekim'de hadi ipucu olan karpuzun anavatanı neresi sorusunun yanıtı...

Hadi yarışması tutkunları tarafından merakla beklenen Hadi öğlen ipucu yayınlandı. ‘Karpuzun anavatanı neresi’ Hadi ipucu sorusu oldu. Hepimiz karpuzu çok severiz ama birçoğumuz anavatanını bilmiyor. Hadi bilgi yarışması, “Yazı sonlandırırken ipucumuz yaz meyvesi olan karpuzdan gelsin. Karpuzu sevmeyen pek yoktur, yazın vazgeçilmez meyvelerinden biri Peki karpuzun anavatanı neresi biliyor muyuz?” şeklinde ipucu sorusunu sosyal medya hesabından yayımladı. Peki karpuzun anavatanı neresi? Hangi kıta?

HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Hadi bugün 12:30’da! Yazı sonlandırırken ipucumuz yaz meyvesi olan karpuzdan gelsin. Karpuzu sevmeyen pek yoktur, yazın vazgeçilmez meyvelerinden biri. Peki karpuzun anavatanı neresi biliyor muyuz?

Yanıt: Karpuzun anavatanı Afrika'dır.



Karpuz yetiştirmek için en elverişli topraklar, akarsu kenarlarındaki milli topraklarla derin geçirgen, su tutma kabiliyeti yüksek, kumlu-tınlı veya tınlı-kumlu topraklardır. Vegetasyon süresi kısa olan yerlerde ve bilhassa erkencilik düşünüldüğünde uygun şekilde hazırlanmış daha hafif kumlu topraklar üzerinde yetiştirme yapılabilir. Karpuz, bazı ülkeler hariç büyük bir çoğunlukla susuz yetiştirildiğinden akarsu kenarlarındaki milli topraklar bu bakımdan en elverişli topraklar olarak kabul edilir. Karpuz bitkisi diğer birçok kültür bitkisinin aksine, toprak asitliğine karşı oldukça dayanıklı olduğundan fazla olmamak şartıyla hafif asitli topraklarda da yetiştirilebilir. En elverişli toprak reaksiyonu pH 5,0-6,5 olmakla birlikte pH 5,0 olan topraklarda iyi sonuçlar alınmıştır. Bundan daha asitli topraklarda yetiştirme istendiği takdirde usulüne uygun kireçleme yapılmalıdır.

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