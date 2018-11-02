Hadi ipucu sorusu: Kaynatılıp kuruduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğdaya ne denir? (2 Kasım 12:30 yarışması)

Hadi öğlen yarışmasının ipucu sorusu belirlendi. Kaynatılıp kuruduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğdaya ne denir? ipucu sorusunu hadi sosyal medya hesabından, “Bugün sizlere buğdayın belirli işlemlerden sonra geldiği halini soracağız. Herkesin işine yarayacak bir ipucu geliyor. Kaynatılıp kuruduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğdaya ne denir biliyor muyuz?” şeklinde pylaştı. İşte Kaynatılıp kuruduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğdaya ne denir? sorusunun yanıtı…
HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI
Soru: Kaynatılıp kuruduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğdaya ne denir?
Yanıt: Bulgur
BULGURUN FAYDALARI
Buğdayın temel besin öğeleri olan çinko, kepek, krom ve magnezyum bulgurun içinde doğal olarak bulunuyor. Bir de bunlara selenyum, fitat ve B12 dışındaki tüm B vitaminleri eklenince haftada 1-2 porsiyon bulgur tüketmenin faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Folik asit ve lif bakımından da zengin olan bulgur; çocuklar, gençler, yetişkinler, hamileler, emzirme dönemindekiler ve kısacası her yaştan herkes için gayet faydalıdır. Bununla birlikte bulgurun ekstra dayanıklı bir besin olması, güneş görmeyen ve hava almayan kaplarda aylarca küflenmeden, böceklenmeden saklanabilmesi de ayrıca önem katıyor.
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