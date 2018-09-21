Hadi ipucu sorusu: Kız Kulesi günümüzden ne olarak hizmet veriyor? İşte yanıtı…

Sosyal medyanın merakla beklediği Hadi ipucu sorusu geldi. Saat 12:30 'da başlayacak olan 21 Eylül Cuma günü sorusu Kız Kulesi ile ilgili geldi. Evlilik tekliflerinin vazgeçilmez mekanı tarihi yapı Kız Kulesi günümüzde ne olarak hizmet veriyor? İşte Hadi İpucu sorusu yanıtı...

21 Eylül 2018 Hadi İpucu sorusu belli oldu. Yayınlandığı günden bu yana sosyal medyayı kasıp kavuran Hadi yarışmasının ipucu soruları da gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan sorunun yanıtını merak eden Hadi oyuncuları merak içinde araştırmalara başladı. İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı… HADİ İPUCU SORUSU BUGÜN ‘KIZ KULESİ’ İLE İLGİLİ Hadi 12:30 yarışması ipucu sorusunda Kız Kulesinin günümüzde ne olarak kullanıldığını sordu. Kız Kulesi, MÖ 5.yy'da Yunanlar tarafından İstanbul Boğazı'nın Üsküdar Salacak sahiline yakın bir noktaya kurulmuştur. Üsküdar'da, Roma İmparatorluğu'ndan kalma tek mimari eserdir. Tarih boyunca farklı amaçlarla kullanılmış ve hakkında çokça rivayetler üretilmiştir. HADİ İPUCU CEVABI: Kız kulesi günümüzde restoran olarak kullanılıyor.

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