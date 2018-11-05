12:30 Hadi ipucu sorusu: Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği caminin adı nedir? Çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri…

Hadi ipucu sorusu bugün Mimar Sinan'dan geldi. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği caminin adı ne sorusu, Hadi yarışmasının 5 Kasım ipucu sorusu oldu. Peki Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği cami hangisi? İşte Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği caminin adı...

Hadi ipucu sorusu belirlendi. 5 Kasım 12:30 yarışmasında Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği caminini adı soruldu. Mimar Sinan yaşadığı dönem boyunca birçok önemli esere imza atmıştır. Peki, Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri hangileri? Ustalık eserim dediği caminin adı ne?

MİMAR SİNAN’IN USTALIK ESERİ HANGİSİ?

Soru: Hadi ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından, “Bugünkü ipucumuz Mimar Sinan'dan geliyor. Mimar Sinan dünya çapında tanınmış bir mimardır. Peki Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği caminin adı nedir biliyor muyuz?” şeklinde paylaşıldı.

Yanıt: Selimiye Camii



SELİMİYE CAMİİ

Mimar Sinan‘ın ustalık eseri olarak bilinen Selimiye Camisi, 2011 yılında UNESCO’nun kültürel eser listesinde yerini almıştır. Mimar Sinan’ın tasarladığı Selimiye Camisi, yapısıyla birçok ilki de içerisinde barındırıyor.

UNESCO’nun 2011’de ilk kez bir camiyi kültürel eser listesine almasıyla dünya çapındaki ünü daha da artan Selimiye Camisi, barındırdığı özellikleri ve ihtişamlı yapısıyla dikkati çekiyor. Türk-İslam sanatının zirvesi, Mimar Sinan’ın “Ustalık eserim” dediği Selimiye Camisi, bünyesinde birçok ilki barındırıyor.

Mimarlık biliminin çözmekte güçlük çektiği 8 sütuna dayalı kasnak tekniğiyle tek kubbe şeklindeki cami, bir kalem şeklinde semaya uzanan ve Delhi’deki Kutb-Minar’dan sonra en yüksek minare özelliğini taşıyan 85 metrelik minareleri, hünkar mahfili, mermer kaplı minberi, çinileriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Mimar Sinan'ın Çıraklık Eseri

Mimar Sinan'ın çıraklık eseri Şehzade Camisidir. Şehzade camisi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunmaktadır. Cami 1543 ve 1548 yılları arasında yapılmıştır. Cami, Şehzadebaşı Camii ve Şehzade Mehmet Camii olarak da bilinir.

Mimar Sinan'ın Kalfalık Eseri

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri ise Süleymaniye Camisidir. Süleymaniye Camisi de aynı şekilde İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunur. Zaten bu iki cami birbirlerine yakınlar. Yürüme gidilse aralarında 15-20 dakika vardır diyebiliriz. Süleymaniye Camisi ise 1551-1558 yılları arasında dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın isteği üzerine yaptırılmıştır.

Mimar Sinan'ın Ustalık Eseri

Mimar Sinan'ın ustalık eseri ise Selimiye Camisidir. Selimiye Camisi Edirne‘de bulunmaktadır. Osmanlı padişahı 2. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Caminin birçok özelliği bulunmaktadır. Ters lale motifi, minarelerin şerefelerine 3 farklı yoldan çıkılması gibi caminin birçok ilginç özelliği vardır.