Hadi ipucu sorusu ne? İşte Jabbar’ın seçtiği şarkı! 6 Kasım 20.30 Hadi ipucu sorusu

Yarış severlerin merakla beklediği 'Hadi ipucu sorusu ne?' sorusunun cevabı haberimizde! Hadi, bu akşam 20.30'da takipçileriyle buluşacak. Hadi ipucu sorusunu bu akşam müzik uygulaması olan Fizy'den yayınladı. Ödül ise tam 30 bin lira olacak. Hadi ipucu sorusu: Jabbar’ın seçtiği şarkı ne? İşte 6 Kasım Hadi ipucu sorusu...

Hadi bu akşam 20:30'da! Her gün Hadi, Instagram hesabı üzerinden 20.30’da yapılacak yarışma için ipucu sorusunu yayınlıyor. Yarışma, her akşam saat 20.30’da ve haftaiçi ise 12.30’da yarışmacılarla buluşuyor. Yarışmak isteyenler AppStore ve GooglePlay üzerinden Hadi uygulamasını indirmek zorunda. Ödül bu akşam 30 bin lira! Hadi Instagram hesabından yayınlandığı ipucunda şöyle dedi: “Jabbar'ın seçtiklerini dinle ve ilk şarkıyı not etmeyi sakın unutma!” Peki Jabbar'ın seçtiği şarkı nedir?İşte cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU: Jabbar'ın seçtiği şarkı ne?

CEVABI: Jabbar'ın seçtiği şarkı Gel Desem

JABBAR’IN SEÇTİĞİ ŞARKI ‘GEL DESEM’İN SÖZLERİ

Erken yaşımda yaşamadım

Belki de bu yüzden sızlamam derin bu kadar

Aklım almaz oluyor bazen anlamaya çalışınca

Gel gitte bu kafa, yürek bin parça

Gel desem gelmezsin

İstemesem seni bir an

Gösterirsin kendini bana

Gitmezsin sonra

Gözüm takılsa bir yere on dakika sürüyor

Seni bir saniye de düşünsem bir gün harap oluyor

Gel desem gelmezsin

İstemesem seni bir an

Gösterirsin kendini bana

Gitmezsin sonra

Oturdum, yazdım bir şeyler, anlamsız olmasın dedim

Yine çıktın geldin kuruldun, beynimin ortasına

Gel desem gelmezsin

İstemesem seni bir an

Gösterirsin kendini bana

Gitmezsin sonra