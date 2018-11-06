Hadi ipucu sorusu ne? İşte Jabbar’ın seçtiği şarkı! 6 Kasım 20.30 Hadi ipucu sorusu

Hadi bu akşam 20:30'da! Her gün Hadi, Instagram hesabı üzerinden 20.30’da yapılacak yarışma için ipucu sorusunu yayınlıyor. Yarışma, her akşam saat 20.30’da ve haftaiçi ise 12.30’da yarışmacılarla buluşuyor. Yarışmak isteyenler AppStore ve GooglePlay üzerinden Hadi uygulamasını indirmek zorunda. Ödül bu akşam 30 bin lira! Hadi Instagram hesabından yayınlandığı ipucunda şöyle dedi: “Jabbar'ın seçtiklerini dinle ve ilk şarkıyı not etmeyi sakın unutma!” Peki Jabbar'ın seçtiği şarkı nedir?İşte cevabı…
HADİ İPUCU SORUSU: Jabbar'ın seçtiği şarkı ne?
CEVABI: Jabbar'ın seçtiği şarkı Gel Desem
JABBAR’IN SEÇTİĞİ ŞARKI ‘GEL DESEM’İN SÖZLERİ
Erken yaşımda yaşamadım
Belki de bu yüzden sızlamam derin bu kadar
Aklım almaz oluyor bazen anlamaya çalışınca
Gel gitte bu kafa, yürek bin parça
Gel desem gelmezsin
İstemesem seni bir an
Gösterirsin kendini bana
Gitmezsin sonra
Gözüm takılsa bir yere on dakika sürüyor
Seni bir saniye de düşünsem bir gün harap oluyor
Gel desem gelmezsin
İstemesem seni bir an
Gösterirsin kendini bana
Gitmezsin sonra
Oturdum, yazdım bir şeyler, anlamsız olmasın dedim
Yine çıktın geldin kuruldun, beynimin ortasına
Gel desem gelmezsin
İstemesem seni bir an
Gösterirsin kendini bana
Gitmezsin sonra
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.