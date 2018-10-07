Hadi ipucu sorusu: Nüfusu inceleyen bilim dalının adı ne? İşte 7 Ekim 20:30 Hadi ipucu…

Hadi yarışmasında kendi bilgilerini test etmek isteyenlerin merakla bekledikleri ipucu sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda bir bilim dalının adı soruldu. "Nüfus içerisinde belli konularda istatiksel çalışmalar yapılıyor. Yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum... Peki nüfusu inceleyen bilim dalına ne denildiğini biliyor muyuz?" sorusuyla verilen ipucunun cevabı ve detaylar...

Hadi yarışmasında her yarışma öncesi Instagram üzerinden ipucu sorusu yayınlanıyor. Hadi’nin bu akşam 20:30’da yayınlanacak olan yarışmasının ipucu sorusu yayınlandı. 20.000 TL’lik ödülün paylaşılacağı Hadi’de bir bilim dalının adı soruldu. Nüfusu inceleyen bilim dalına ne denilmekte? İşte cevabı…

NÜFUSU İNCELEYEN BİLİM: DEMOGRAFİ NEDİR?

Demografi, diğer adıyla nüfus bilimidir. Dünya’da veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Doğumlar, ölümler göçler ve yaşlanma ile ilgili çalışmalar bu bilim dalı tarafından yapılır.