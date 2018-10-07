Hadi ipucu sorusu: Nüfusu inceleyen bilim dalının adı ne? İşte 7 Ekim 20:30 Hadi ipucu…

Hadi yarışmasında her yarışma öncesi Instagram üzerinden ipucu sorusu yayınlanıyor. Hadi’nin bu akşam 20:30’da yayınlanacak olan yarışmasının ipucu sorusu yayınlandı. 20.000 TL’lik ödülün paylaşılacağı Hadi’de bir bilim dalının adı soruldu. Nüfusu inceleyen bilim dalına ne denilmekte? İşte cevabı…
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Hadi bu akşam 20:30’da. Ödül 20.000TL Pazarın ipucu nüfustan gelsin Nüfus içerisinde belli konularda istatiksel çalışmalar yapılıyor. Yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum… Peki nüfusu inceleyen bilim dalına ne denildiğini biliyor muyuz? Elbet bir yerlerden duymuşuzdur ama duymamış olsak da şimdi öğreneceğiz . . . . . . . . . . #hadi #kazandıranuygulama #hadihayırlısı #ödüllüyarışma #trivia #test #hadibilgiyarışması #hadioynalive #heyecanlı #canlı #mobil #yarışma #gercekpara #appstore #playstore
NÜFUSU İNCELEYEN BİLİM: DEMOGRAFİ NEDİR?
Demografi, diğer adıyla nüfus bilimidir. Dünya’da veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Doğumlar, ölümler göçler ve yaşlanma ile ilgili çalışmalar bu bilim dalı tarafından yapılır.
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