Hadi ipucu sorusu: Orta kalınlıktaki erkek sesine ne denir? (16 Ekim müzik gecesi)

Hadi müzik gecesinin ipucu sorusu belli oldu. Orta kalınlıktaki erkek sesine ne denir? ipucu oldu. Hadi sosyal medya hesabından kadın seslerinini isimlerini paylaşıp, orta kalınlıktaki erkek sesi nedir sorusunu paylaştı. İşte yanıtı...

Müzikte sesler erkek sesleri ve kadın sesleri olarak ayrılıyor. Bugün Hadi müzik gecesi soruşlarında biri de bu konuda oldu. İpucu sorusu, “orta kalınlıktaki erkek sesine ne denir?” oldu. Hadi ipucu sorusunu sosyal medya hesabından, “Müzikte sesler kadın sesleri ve erkek sesleri olarak ayrılmaktadır. Müzikteki kadın sesleri soprano, mezzosoprano ve altodur. Peki müzikteki erkek sesleri nelerdir biliyor muyuz? Daha da kolaylaştırırsak müzikteki orta kalınlıktaki erkek sesine ne denir?” şeklinde duyurdu.

ORTA KALINLIKTAKİ ERKEK SESİNE NE DENİR?

Müzikte orta kalınlıktaki erkek sesine bariton deniliyor. Bas ve tenor insan sesleri arasında bulunan bariton, etimolojik olarak Yunanca derin veya ağır sesli anlamına gelen βαρυτονος kelimesinden gelmektedir. Genişliği şahıstan şahısa değişmekle beraber, normal sınırlanış lalden fa3 e kadardır. Kendi arasında 3’e ayrılır.

Dramatik bariton: Renk bakımından yüksek bası andırır. Kuvvetli ve dramatik gücü olan bir sestir. Karakter rollerinde, kahramanlık operalarmda çok kabul gören bir sestir.

Lyrik bariton: Renk bakımından dramatik tenora yaklaşır, yumuşak tizleri, parlar, dramatik baritondan daha hareketli bir sestir.



MÜZİKTE SES

Müzikte insan sesleri Kadın, Erkek ve Çocuk sesleri olmak üzere üçe ayrılırlar. Çocuk sesleri mutasyon dönemine (Ergenlik) kadar kızlarda ve erkeklerde aynıdır. Bu dönemden sonra erkek çocukların sesleri kalınlaşmaya, kız çocukların sesleri ise gerçek halini almaya başlar. Kadın ve Erkek sesleri kendi içersinde 3’e ayrılırlar.

Kadın Sesleri :

a) Soprano : İnce (Tiz) sesli bayanlar

b) Mezzosoprano : Orta sesli bayanlar

c) Alto : Kalın (Bas) sesli bayanlar

Erkek Sesleri :

a) Tenor : İnce (Tiz) sesli erkekler

b) Bariton : Orta sesli erkekler

c) Bas : Kalın sesli erkekler