Hadi ipucu sorusu: Östaki borusu vücudumuzun neresinde, hangi bölümde? (5 Ekim 2018)

Hadi ipucu sorusu bu defa biyolojiden geldi. Bu akşam 20:30 yarışmasının ipucu sorusu östaki borusu vücudumuzun neresindedir oldu. Peki östaki borusu vücudun neresinde, hangi bölümünde? İşte yanıtı...

Hadi yarışmasından günün ikinci ipucu sorusu da geldi. Bu akşam hadi yarışmasında östaki borusu soru oldu. Hadi’nin sosyal medya hesabından, “Vücudumuzu iyi tanıyor muyuz? Adını çokça duyduğumuz ama yerini bilmediğimiz bazı bölümler olabiliyor. Peki östaki borusunun vücudumuzun hangi bölümünde olduğunu biliyor muyuz? Östaki borusu koymak yerine gülümsemeyle gösterelim dedik” şeklinde ipucu sorusu yayımlandı. İşte östaki borusu vücudumuzun neresinde sorusunun yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU BELLİ OLDU

SORU:Östaki borusu vücudumuzun neresinde, hangi bölümde?

YANIT:Östaki borusu burnun arka kısmında bulunan ve geniz adı verilen bölge ile orta kulak arasında geçiş sağlayan bir kanaldır. Bu kanal orta kulağın hava almasını sağladığı gibi bu bölgedeki salgıların genize akması için de bir yol oluşturur.

ÖSTAKİ BORUSU NE İŞE YARAR?

Dış ortamdaki basınç değişikliklerinde orta kulağında buna uyum göstermesini sağlar. Kulak zarının ses titreşimlerinden ve dış basınçtan dolayı içeriye çökmemesinin sebebi de östaki borusu aracılığıyla boğazdan gelen havadır. Dış hava basıncının yüksek olduğu durumlarda kulak zarı içeriye kaçmamak için normalden daha çok zorlanır. Bu durumda zarın eski haline gelebilmesi için östaki borusundan gelen havanın basıncıyla, zara dış kulaktan gelen havanın basıncı dengelenir. Böylece kulak zarının zarar görmesi engellenmiş olur. Östaki borusu yaklaşık 3,5–4 cm boyutlarındadır. Çocuklarda düz olan bu kanal erişkinlerde bir dirsek oluşturur. Bu nedenle burundan ve genizden orta kulağa bakteri geçişi çocuklarda daha kolay olur ve çocuklar daha kolay orta kulak iltihabı geçirirler.