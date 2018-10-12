Hadi ipucu sorusu: Saros hangi tür coğrafi oluşum? İşte 12 Ekim 20:30 Hadi ipucu…

Hadi'de akşam ipucu yayınlandı. Hadi oynayanlar Hadi'nin Instagram adresinde coğrafi bir soruyla karşılaştı. Saros'un hangi tür coğrafi oluşum olduğu sorulan Hadi ipucu sorusunun cevabı haberimizde. İşte 12 Ekim tarihli 20:30 yarışmasının Hadi ipucu...

Hadi oyunu tutkunları merakla Hadi ipucu sorularını bekliyor. Hadi yarışmasında günde iki ipucu yayınlanıyor. Hadi’nin 20:30 yarışmasının ipucu yayınlandı. “Cuma’nın son ipucu içimizi açacak bir yer olan Saros’tan geliyor. Sarosu’un hangi tür coğrafi oluşum olduğunu biliyor muyuz? Yanına Gökova ve Çandarlı’yı da eklesek daha da yardımcı olur sanki.” cümlesiyle duyurulan Hadi ipucu sorusunun cevabı şu şekilde…

SAROS HANGİ TÜR COĞRAFİ OLUŞUM? HADİ 20:30 İPUCU SORUSU

Saros körfez türü bir coğrafi oluşumdur. Körfez, denizin kara dışına çıkarak oluşturduğu, göle benzer, ancak dar bir boğazla denize açılan su çıkıntısıdır. Körfezin meydana gelmesinde kıyı gerisindeki arazi yapısının çok önemli rolü vardır. Eğer dağlar kıyıya paralel olarak uzanıyorsa böyle kıyılarda girinti çıkıntı azdır. Böyle yerlerde körfezlere rastlanmaz. Dağların kıyıya dik olarak uzandığı yerlerde ise kıyı girintili çıkıntılıdır. Böyle kıyılarda deniz, vadiler boyunca, toprağı aşındırmak suretiyle içerilere doğru girerek körfezleri meydana getirmiştir. Körfezlerin biçimleri deniz suları altında kalmış bulunan kara topografyasının jeomorfolojisiyle yakından ilgilidir.

Körfezler limanların kurulması ve gemilerin barınması için çok uygun yerlerdir. Bu nedenledir ki, dünyanın büyük ve ticaret hacmi geniş limanları hep böyle körfezlerde bulunurlar. Mesela Hamburg, Cenova, Napoli, Pire, İzmir limanları bu çeşit limanlara örnek olarak sayılabilir.