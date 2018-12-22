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Hadi ipucu sorusu: Suicide Squad karakterleri kimlerdir? Hadi Film Gecesi ipucu (22 Aralık)

Hadi İpucu sorusu film tutkunlarını sevinderecek bir alandan geldi. Her gün olduğu gibi bugün de 20:30’da başlayacak olan Hadi yarışmasında büyük ödül 30 bin tl olacak. Hadi, yayınladığı ipucu sorusunda Suicide Squad filmini sordu. Peki, Suicide Squad filminin karakterleri kimdir?

android-time 19:30
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Hadi ipucu sorusu: Suicide Squad karakterleri kimlerdir? Hadi Film Gecesi ipucu (22 Aralık)
Hadi İpucu sorusu film tutkunlarını sevinderecek bir alandan geldi. Her gün olduğu gibi bugün de 20:30’da başlayacak olan Hadi yarışmasında büyük ödül 30 bin tl olacak. Hadi, yayınladığı ipucu sorusunda Suicide Squad filmini sordu. Peki, Suicide Squad filminin karakterleri kimdir?

Hadi ipucu sorusu İnstragram sayfasında yayınlandı. Merakla beklenen ipucu sorusu yayınlandığı sezonda damgasını vuran Suicide Squat filminden geldi. Dünyanın en kötü kahramanlarının yer aldığı Suicide Squat filmi Hadi ipucu sorusunu yer aldığı yarışmada ödülü ise 30 bin TL olacak. Hadi ipucu sorusunda “Dünyanın en kötü kahramanları olan bu efsane karakterleri tanıyor musun?” dedi… İşte hadi ipucu cevabı…

HADİ 20:30 İPUCU SORUSU CEVABI

Suicide Squad filminde dünyanın en kötü kahramanları olan bu efsane karakterleri tanıyor musun?

CEVAP:

Jared Leto – The Joker
Will Smith – Deadshot
Tom Hardy – Rick Flagg
Margot Robbie – Harley Quinn
Jai Courtney – Boomerang
Cara Delevingne – Enchantress.

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Son güncelleme: android-time 19:3122.12.2018
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