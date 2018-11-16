Hadi ipucu sorusu: Tarhana gibi çorbaları kışın muhafaza etmenin geleneksel yöntemi hangisidir? (16 Kasım)

16 Kasım Hadi ipucu sorusu, kış aylarının geldiğini hissettiğimiz soğuk günlerle yakından ilgili bir alandan geldi. Hadi bilgi yarışması İnstagram sayfasında paylaştığı soru ile " Kışlık kiler hazırlığı yaparken tarhana gibi çorbaları muhafaza etmenin geleneksel yöntemi hangisidir" diye sordu. İşte, Hadi ipucu...

Kış aylarının gelmesiyle hastalıklar da artıyor. Daha çabuk iyileşmek isteyenlerin vazgeçilmezi ise çorbalardır. 16 Kasım 20:30’da başlayacak olan Hadi bilgi yarışması da bugünün ipucu sorusu çorbalardan seçti. Hadi ipucu sorusu “Kışlık kiler hazırlığı yaparken tarhana gibi çorbaları muhafaza etmenin geleneksel yöntemi hangisidir” diye sordu. 8 Kasım Hadi bilgi yarışması 20:30’da başlayacak. İşte, Hadi ipucu…

16 KASIM HADİ İPUCU SORUSU

Hadi bilgi yarışması İnstagram sayfasında yayınladığı ipucuda “Hadi bu akşam 20.30'da! Çorbalar kış aylarının vazgeçilmezidir. Üzerinde dumanı tüten bir kase tarhana çorbası, hastalıkta sağlıkta çoğumuzun gözdesidir. İpucumuz ise bu çorbanın hazırlanışı hakkında. Kışlık kiler hazırlığı yaparken tarhana gibi çorbaları muhafaza etmenin geleneksel yöntemi hangisidir?” diye sordu. Peki, tarhana gibi çorbalar kışın nasıl muhafaza edilir? İşte, 16 Kasım Hadi ipucu sorusunu cevabı…

CEVAP: Tarhana gibi geleneksel ürünler kurutulur ve ondan sonra kilere kaldırılır.





TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın.

Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave edip servis yapın.

TARHANA ÇORBASI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Tarhana çorbası yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli husus dibinin tutmamasını sağlamaktır. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için tarhanayı sürekli karıştırmanız gerekir.

2- Tarhana çorbası, yapımında dikkat edilmesi gereken bir diğer durumda kıvamını doğru ayarlamaktır. Kıvamını doğru ayarlamadığınız taktirde, tarhana çorbasında küçük parçacıklar oluşacaktır.