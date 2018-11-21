21 Kasım Hadi ipucu sorusu Yeşilay’dan! ‘Bi liran var mı?’ kampanyası nedir? (12:30 yarışması)

Hadi yarışmasının 21 Kasım saat 12:30 gerçekleşecek yarışmasının ipucu sorusu Yeşilay'dan geldi. 'Bi liran var mı?' kampanyası hangi bağımlılık türleri ile mücadele ediyor? Hadi ipucu sorusu oldu. Peki 'Bi liran var mı?' kampanyası hangi bağımlılık türleri ile mücadele ediyor? İşte yanıtı...

Sevilen yarışma Hadi ipucu sorusu belli oldu. Yeşilay’ın kampanyası ‘Bi liran var mı?’ hadi ipucu sorusu oldu. Hadi sosyal medya hesabından ipucu sorusu, “Bağımlılığa değil, bağımlılıkla mücadeleye destek olmanın ne kadar önemli olduğunun farkında mısın? Bugünkü ipucumuz bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay'dan geliyor. Yeşilay'ın çok ses getiren “Bi liran var mı?” kampanyasının hangi bağımlılık türleriyle mücadele ettiğini biliyor musun?” şeklinde paylaşıldı. İşte Hadi ipucu sorusu olan ‘Bi liran var mı?’ kampanyası nedir, hangi bağımlılık türleri ile mücadele ediyor? sorusunun yanıtı….

‘Bİ LİRAN VAR MI?’ HANGİ BAĞIMLILIK TÜRLERİ İLE MÜCADELE EDİYOR?

Yanıt: Madde bağımlılığı

Bİ LİRAN VAR MI KAMPANYASININ AMACI?

Dışarıda sizden para isteyen bir kişiyi geri çevirmemek, belki de farkında olmadan o kişinin bağımlılık yapıcı maddeye ulaşmasını kolaylaştırıyor. Yeşilay da bu şekilde amacına ulaşmayan paraları hatırlatmak ve paralarını daha değerli bir amaç uğruna kullanmalarını sağlamak amacıyla duyarlı tüm vatandaşlarımıza “Bağımlılığa değil, bağımlılıkla mücadeleye destek olun” diyor. “Bi' liran var mı?” kampanyamıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Bağışınız umut olsun.Yeşilay, sokakta para toplamaz. Sizden sokakta Yeşilay adını vererek para isteyenlere itibar etmeyiniz. Kaynak: 21 Kasım Hadi İpucu sorusu- “Bi liran var mı?” kampanyasının hangi bağımlılık türleriyle mücadele ediyor?