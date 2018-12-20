Hadi ipucu sorusu: Yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır? İşte 20 Aralık Hadi ipucu sorusu…

Hadi ipucu sorusu Hadi oyuncuları için büyük kolaylık sağlıyor ve Hadi oynayanlar ipucu sorusunu merakla araştırıyor. 20 Aralık Hadi ipucu sorusu belirlendi. 12:30 Hadi yarışmasında ipucu sorusu matematikte kullanılan yüzde (%) işareti oldu. İpucu sorusunu hadi 'Yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır?' şeklinde paylaştı. Peki Yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır?

Hadi ipucu sorusu sosyal medya hesabından yayınlandı. 20 Aralık 12:30 Hadi yarışmasında, “Vücudumuzun baş kısmındaki bir bölümle de eş sesli olan; Kesinlikle, kuşkusuz, tamamı anlamlarına gelen ve matematik derslerinden de hatırlayacağımız yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır?” şeklinde paylaşılan soru sorulacak. İşte Hadi ipucu sorusu olan yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır sorusunun yanıtı…

YÜZDE İBARESİNİN DEVAMI OLAN SAYI KAÇTIR?

Yanıt: 100

YÜZDE İŞARETİ

Yüzde işareti ya da %, sayısal verilerde, kullanıldığı dile göre öncesine ya da sonrasına geldiği sayının yüz’e bölündüğünü gösteren bir noktalama işaretidir. Unicode’da U+2025 vuruşu ile simgelenir. Bu işaretten türeyen bir diğer işaret de binde işaretidir. (‰) Bu da Unicode’da U+2030 vuruşu ile elde edilir.