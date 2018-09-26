Hadi ipucu: Sünger Bob’un komşusu ve iş arkadaşı Squidward’un çaldığı müzik aleti ne? 26 Eylül 20:30 ipucu sorusu

Hadi yarışmasında bu akşam 15 zor soru sorulacak ve bilgilerini test etmek isteyenler yarışacak. Hadi'nin 20:30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu "Sünger Bob'un komşusu ve iş arkadaşı Squidward'un çalıdığı müzik aleti ne?" olarak belirlendi.

Hadi yarışmasında oyuncuların büyük bir heyecanla bekledikleri ipucu geldi. Bu akşam 20:30’da yayınlanacak Hadi yarışmasının ipucu Sünger Bob’un komşusu ve iş arkadaşı Squidward hakkında oldu. Sünger Bob’un arkadaşı hangi müzik aletini çalıyor biliyor musunuz? İşte cevabı…

SQUIDWARD’ÜN ÇALDIĞI MÜZİK ALETİ NEDİR?

Squidward, SüngerBob KareŞort dizisindeki kurgusal bir karakterdir. Başarısız ve çalışmak istemeyen biridir. Yengeç Restoran’da kasiyerlik yapan ahtapottur. Bay Yengeç ile sıradan bir ilişkisi vardır. Squidward klarnet çalar.

KLARNET NEDİR?

Klarnet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. Bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır.