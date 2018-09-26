Hadi ipucu: Sünger Bob’un komşusu ve iş arkadaşı Squidward’un çaldığı müzik aleti ne? 26 Eylül 20:30 ipucu sorusu

Hadi yarışmasında oyuncuların büyük bir heyecanla bekledikleri ipucu geldi. Bu akşam 20:30’da yayınlanacak Hadi yarışmasının ipucu Sünger Bob’un komşusu ve iş arkadaşı Squidward hakkında oldu. Sünger Bob’un arkadaşı hangi müzik aletini çalıyor biliyor musunuz? İşte cevabı…
SQUIDWARD’ÜN ÇALDIĞI MÜZİK ALETİ NEDİR?
Squidward, SüngerBob KareŞort dizisindeki kurgusal bir karakterdir. Başarısız ve çalışmak istemeyen biridir. Yengeç Restoran’da kasiyerlik yapan ahtapottur. Bay Yengeç ile sıradan bir ilişkisi vardır. Squidward klarnet çalar.
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Hadi bu akşam 15 zor soruyla 20:30’da! Sünger Bob’un komşusu ve iş arkadaşı Squidward’ı tanıyor musunuz? Yengeç Restaurant’da kasiyerlik yapıyor ama çalışmayı pek sevmeyen biri.Peki bu arkadaşımız hangi müzik aletini çalıyor biliyor musunuz? Zorlu yarışmadan önce 19:30'daki resimli yarışmamızı kaçırmak istemezsiniz☺️☺️ . . . . . . . #hadi #kazandıranuygulama #hadihayırlısı #ödüllüyarışma #trivia #test #hadibilgiyarışması #hadioynalive #heyecanlı #canlı #mobil #yarışma #gercekpara #appstore #playstore
KLARNET NEDİR?
Klarnet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. Bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır.
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