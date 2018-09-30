Hadi yarışması teknik arıza nedeniyle ertelendi!

İnternette adeta fenomen haline gelen Hadi her akşam 20.30'da yarışma severlerle buluşuyor. Kültür, sanat, spor gibi alanlarla ilgili sorulan genel kültür soruları oldukça ilgi çekiyor. Elli bin TL'lik büyük ödülün verileceği bu akşamki yarışmada ise teknik bir sorun yaşanınca yarışmacıların hevesi kursağında kaldı, Hadi yarışmayı iptal etti.

Oyuncu ve sunucu Müge Boz’un sunumuyla internet üzerinden yayınlanan Hadi yarışmasında bu akşam bir ilk yaşandı. Elli bin TL’lik büyük ödülün verileceği yarışmaya yakalaşık 700 bin kişi katıldı ancak yarışmanın sunucusu Müge Boz teknik bir sorun yaşandığını belirterek yarışmayı iptal etti.

GEÇ KALDINIZ HATASI İPTAL ETTİRDİ

Yarışmacılar sorulara yanıt vermek isterken ‘Geç kaldınız’ şeklinde bir uyarı ile karşılaştı ve bu duruma itiraz etti. Müge Boz, oyun sırasında rejiden kulağına gelen uyarı sonucu yarışmanın iptal edildiğini açıkladı. Müge Boz’un canlı yayında yaptığı iptal açıklaması dışında Hadi’den resmi bir açıklama yapılmadı.