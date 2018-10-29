Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun yönetim şekli nedir? | Hadi ipucu sorusu 29 Ekim

Hadi yarışması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına yakışır bir soru ve ödülle yarışmacıların karşısına çıkacak. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare" olarak nitelendirdiği yönetim şekli yarış severlere soruldu. Peki Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun yönetim şekli nedir? İşte sizin de kolaylıkla bileceğiniz sorunun cevabı...

Hadi bu akşam 20.30’da yarışseverlerle buluşacak. 29 Ekim vesilesiyle ödül tam 70 bin lira olacak. Peki Hadi ipucu “Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun yönetim şekli nedir?” sorusunun cevabı nedir? Atatürk’ün de belirttiği gibi Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun yönetim şekli CUMHURİYET’tir.

CUMHURİYET İLE YÖNETİM ŞEKLİ NASILDIR?

Cumhuriyet, hükûmet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır.

Cumhuriyet kelimesi Arapça kökten 18. yüzyılda Osmanlı Türkçesinde türetilmiş bir isimdir. Arapça cumhur kökü “bir araya toplanma, topluluk oluşturma”, bu kökten türeyen cumhūr ise “cemiyet, toplum, kamu” anlamına gelir. 18. yüzyıl Avrupa’sında monarşi ile yönetilmeyen Hollanda, İsviçre (ve 1789 Devrimi sonrasında Fransa) gibi ülkeleri tanımlayan Latince respublica ile Fransızca république sözcüğünün Türkçe çevirisi olarak benimsenmiştir.

Latince res publica klasik kullanımda “kamusal olan” anlamındadır. Bir topluluğa onların birleştirmek suretiyle halk olma özelliğini kazandıran, kamusal nesne anlamına gelir. Bu hal monarşiye karşı, devlet başkanının halk tarafından seçildiği ve halk iradesince meşrulaştırıldığı devlet şekli anlamında kullanılmıştır. Osmanlı Devletinde cumhuriyet fikri ilk kez 1870’li yıllarda Genç Osmanlılar ve Mithat Paşa tarafından (açıkça savunulmaksızın) tartışılmıştır.